Familiares del policía Luis Gavilán cortan la ruta para pedir que autoricen una segunda autopsia

Desde ayer, familiares y vecinos del policía Luis Gavilán, quién el 30 de abril fue hallado sin vida en su domicilio del barrio Itatí 2, en esta ciudad, se encuentran cortando la ruta nacional 86 para exigir respuestas del caso, ya que consideran que no se habría tratado de un suicidio. El joven que tenía 23 años era oriundo de Portón Negro y se desempeñaba en el DDR. Piden que se esclarezca lo ocurrido y que el juez que atiende en la causa firme la orden para una segunda autopsia de la cual participaría un perito contratado por la familia.

Paola Cardozo, tía de Gavilán, en contacto con el Grupo de Medios TVO sostuvo que el corte es total y solo dejan pasar ambulancias y personas con problemas de salud que tengan el certificado que así lo acredite. «Lo único que pedimos es que se haga lugar al pedido de la familia, si no hay nada que ocultar a qué le temen. Queremos que se esclarezca, así todos podemos descansar», aseveró.

«Le pedimos que el Juez Cañete haga lugar a petitorio que presentó nuestro abogado para que se haga una nueva autopsia del cuerpo y acepte a nuestro perito de parte. Todavía no da respuestas, está dejando pasar mucho tiempo», lanzó la misma.

Seguidamente comentó que «contratamos a un perito de parte para que nos pueda decir qué pasó con mi sobrino, cuál fue la causa de su muerte».

Consultada si es que el cuerpo del joven ya fue entregado a sus familiares o permanece en investigación respondió: «el cuerpo se trajo el 30 de abril a la noche. Tengo entendido que deben exhumarlo para que se le haga una reautopsia».

También, cuando se le preguntó si piensa que la demora de la justicia tiene que ver con que su sobrino era integrante de la fuerza provincial indicó que «hay sospechas, por algo no quieren autorizar el pedido, y es como que quieren encajonar todo. Nosotros queremos que se aclare, tenemos nuestras dudas».

«Sentimos que la Policía actuó muy mal, porque en ningún momento avisaron lo ocurrido como corresponde. Ellos no se acercaron a decir nada, por eso sospechamos, a eso hay que sumarle que el cuerpo de mi sobrino tenía muchos golpes, también desapareció el celular, su documento, plata, documentaciones de la moto y elementos personales», confesó Cardozo.

«Sospechamos que no fue un suicidio, y queremos que se aclare todo; la Policía dice muchas cosas, pero no hay hechos, no demuestran nada», sentenció.

Gabriela Neme

Por su parte, la diputada Gabriela Neme se acercó hasta el lugar del bloqueo y habló con los familiares contó: «ellos salieron a cortar la ruta porque nadie los escucha, porque juez Cañete hace un mes que tiene expediente y no ordena la segunda autopsia pedida por la familia que tiene duda del suicidio, porque en ese expediente hay un acta que una testigo que fue a declarar a la justicia dijo que le hicieron firmar hojas en blanco o que nunca vio el cuerpo de Luis. El juez es cómplice y no toma las medidas».

«Lo que reclama esta madre es que haya justicia», dejó en claro la legisladora.

Seguidamente, Neme contó que acudió al lugar junto al Dr. Gabriel Hernández que es el apoderado de la familia y «estamos acá porque el Comisario vino a decirle a la familia que el Juez no decide porque yo tomé intervención en el expediente, la verdad es que eso es una mentira, como que tengo la culpa yo. Llegamos y estaba el Comisario, pero salió corriendo porque no quiso dar la cara”.

Madre el joven

Por otro lado, también brindó su testimonio Marcela, la madre del personal policial fallecido. «En su momento no me quisieron dar el acta de defunción de mi hijo, no nos dieron ninguna explicación, entonces nosotros pedimos una nueva autopsia», insistió.

Y siguió: «el Juez no nos quiere firmar la orden para que se pueda hacer una nueva autopsia, y yo necesito que se haga eso porque mi hijo no se suicidó, en ningún momento voy a aceptar eso».

Reclamó entonces que su hijo no tenía indicios de estar «deprimido» y que «el viernes 29 de abril hablé con él, porque quedamos en juntarnos el 1, por el Día del Trabajador. Yo iba a verlo dos veces al mes porque él jamás tuvo un día de franco».

«Para las 15 horas del 1 de mayo me empecé a desesperar porque la última conexión de él fue a las 6:33 horas. A nosotros nadie nos avisó e informó nada. Yo me enteré cuando estaba de camino a capital lo que le pasó, mientras que ya habían subido su fallecimiento a las redes sociales. Me avisa un tercero, no fue la Policía, que no se hizo ver nunca», aseveró la mujer.

«Nadie se acercó nunca, ni siquiera el Jefe dio la cara. Me entregaron a mi hijo como si fuera un animal, en mi casa descubro que tenía muchos golpes tanto en la pierna como así también en la cara, y las manos. Tenemos fotos porque mis hermanas se animaron a sacarle», asintió.

«El psicólogo me dijo que me iban a hacer la entrega de las pertenencias de Luis, me dijo que había una carta que dejó para mí, pero hasta el día de hoy no la vi. Primero indicaron que la carta decía ‘María’, después ‘mamá y papá’ y yo les dije que él jamás me dijo mamá, sino ‘mami’. Todo mal, jamás llegó a mis manos la supuesta carta», cerró diciendo la mujer.

