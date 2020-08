Familiares recordaron y pidieron justicia por Jonathan Lezcano y Enzo Gauna

Compartir

Familiares de Jonathan Lezcano y Enzo Gauna, quienes conforman la Fundación “Unidos por el Dolor”, realizaron una pequeña manifestación frente al STJ para recordarlos y pedir justicia. Es importante aclarar que hoy se cumplen cinco años de la muerte de Gauna y el domingo próximo será el segundo aniversario de la de Lezcano.

Alberto Gauna, padre de Enzo y presidente de la fundación, dijo al Grupo de Medios TVO que están recordando dos fechas: “el segundo aniversario de Jonathan Lezcano y los cinco años de la muerte de mi hijo, estamos con el dolor a cuesta pidiendo justicia”.

“Como familiares de víctimas tenemos derecho a un trato digno, a un juicio, y eso es lo que no conseguimos; siempre somos mal vistos y no nos atienden, ahora con la pandemia es peor”, acotó.

“El día a día es pelearla, ocupamos el tiempo en ayudar a familiares que sufren al igual que nosotros porque los hechos viales no paran en Formosa”, comentó.

Asimismo, Gauna fue muy crítico de la Justicia por la constante “burocracia”. “Tenemos conocimiento a través de la mamá de Jonathan que recién hace dos días enviaron el expediente de la causa de su hijo, después de un año de espera por parte del perito”, confió.