Familias cortan la RN 11 en reclamo de módulos habitacionales

Un grupo de 10 familias realiza un corte total sobre la ruta nacional 11, inmediaciones al Aeropuerto El Pucú, para reclamar módulos habitacionales. En la protesta hay decenas de niños.

“Vinimos acá porque no tenemos dónde vivir, estamos desesperados; a mí no me quisieron dar el inmueble porque no tengo cocina ni tubo de gas”, dijo una de las manifestantes al Grupo de Medios TVO y adelantó que todas las personas en el lugar están dispuestas a permanecer allí hasta que se les dé una respuesta.

