Familias de distintos barrios cortaron la ruta 11 en reclamo de módulos habitacionales

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, sobre la ruta nacional 11, frente al barrio 16 de Julio, familias de diferentes barrios de la ciudad procedieron a realizar un corte total en el tramo, en reclamo de la entrega de módulos habitacionales ante la falta de respuestas a sus reiterados reclamos. La protesta generó una seria congestión que causó malestar de los conductores. Pese a que habían advertido no levantar la medida hasta obtener una solución, las familias procedieron a trasladarse al costado de la ruta donde seguían hasta el cierre de esta edición. Advirtieron además que en caso de no tener respuestas en la mañana de hoy, nuevamente cortarán el tramo.

“Estamos reclamando que nos entreguen los módulos, hace muchos años que no hay entrega, estamos esperando y queremos una solución. Somos vecinos de todos los barrios. Yo estuve en casi todos los cortes pero no hubo caso, nos tienen con que esperemos pero no es así, si no hacemos esto no hay solución, estoy en una casa prestada y en cualquier momento me desalojan, necesito el módulo, solo eso pido”, expresó una de las manifestantes.

Denunció en ese sentido que “varias veces habían entregado módulos, pero a otras personas, no a mí, somos de distintos lugares los que reclamamos, desde hace años esperamos, nunca me dieron nada. Queremos que nos entreguen los módulos, no nos vamos a retirar hasta que no nos entreguen, ya esperamos mucho y queremos una solución”, amenazó.

“Es una vergüenza que tengamos que estar cortando rutas para que el gobierno nos haga caso, hace un mes entregaron módulos y ya están levantando murallas, cerrando todo, incluso hasta dos camionetas entran en esos módulos, es una vergüenza, es para los pobres,nos dicen que nos van a visitar, esperamos y nunca llegan, estamos cansados, queremos que nos lleven, ellos saben quiénes son, es vergonzoso que tengamos que estar haciendo esto”, dijo otra vecina, muy angustiada.

“Sabemos que la gente se enoja porque no los dejamos trabajar pero este es el único medio que tenemos para hacernos escuchar porque nos vamos al ministerio y nos dan una solución, nos dicen que tenemos que tener cantidad de hijos para darnos un módulo y es mentira porque a cantidad de gente sin hijos le están dando, después dicen que somos piqueteros y no es así, no somos políticos ni nada, venimos a cortar la ruta por necesidad, acá está la gente que realmente necesita, que estamos viviendo mal, esos módulos se están cayendo a pedazos, hasta plantas hay dentro de lo rotos que están”, expresó.

Aseguró que “todos lo votamos a Gildo, él no tiene la culpa de esto, es su gente la que se come todo, entregan todo a su gente solamente, ellos mienten que entregan y no es así. Esta es la única manera de llamar la atención del gobierno, me cansé de entregar cartas, de llamar, me cargo mil pesos de crédito al celular para llamar y no me dan respuestas. A la gente de plata le están entregando los módulos y es injusto”.

“Estamos cansados de todo esto y realmente necesitamos, tenemos chicos que mantener, estamos en alquileres donde tenemos que pagar 8 mil o 15 mil pesos y no nos da el cuero para pagar, estamos en la calle y nos vamos al ministerio y nos dicen que tenemos que tener cinco o seis hijos, la única manera que encontramos es la de cortar la ruta para que nos hagan caso”, expresó.

Otra manifestante señaló que “soy madre soltera, trabajo de empleada doméstica y estudio, tengo mi hijo que va a la escuela, pero no alcanza la plata, yo no puedo pagar más alquiler, por la plata que gano en mi trabajo apenas llego a fin de mes”.

“Nos hacen ir y venir, nos dicen que volvamos el próximo mes, ahora me dijeron que vuelva en octubre y no puede ser, ya estoy inscripta pero nos tratan muy mal, no es que porque tengamos hijos nos tienen que tratar mal, cada uno se rompe el lomo trabajando, estudian, se reciben y consiguen un buen trabajo, estudio auxiliar de enfermería pero no se puede, están muy caras las cosas y eso nos lleva mucha plata”, resaltó.

“Los módulos le entregan a la gente que tiene camionetas, esos autos último modelo y a la semana están construyendo semejantes casas de dos pisos cuando en Formosa hay gente que realmente necesita, hay gente humilde”, aseguró.

“El gobernador tiene que estar sabiendo de esto, yo le escribí cartas y sé que tiene que estar al tanto de todas las cosas”, opinó.

“Nosotros queremos una solución por favor, no podemos seguir esperando y cortando rutas, todos los que estamos acá tenemos una gran necesidad y ellos deben darnos respuestas, pero no tiene que llegar hasta este punto de protestar, lo que más queremos es tener un lugar donde vivir”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print