Familias inundadas realizan corte sobre RN 11 en reclamo de módulos habitacionales

Ayer a la mañana, vecinos inundados llevaron adelante dos cortes sobre la ruta nacional 11, uno a metros del Puente El Pucú y el otro frente al Centro Jun Pablo II, reclamando módulos habitacionales ya que sus hogares se encentran totalmente bajo agua.

Primer corte

Desde las 7:30 horas unas 13 familias del barrio Sagrado Corazón cortaron la ruta nacional 11, a 200 metros del puente El Pucú, solicitando la entrega de módulos habitacionales. Según se supo desistieron de la medida de fuerza en horas del mediodía, ya que bajaron al lugar autoridades del Ministerio de la Comunidad con quienes habrían llegado a un acuerdo.

“Estamos bajo agua, el riacho subió y estamos todos inundados. No necesitamos que venga la Municipalidad a abrir cunetas, queremos que nos den un módulo. Hasta las rodillas nos da el agua. Desde anoche estamos acá, vinimos a dormir al costado de la ruta y nadie nos asistió”, contó mientras se desarrollaba la protesta una de las madres que estaba en el lugar reclamando.

Y continuó: “nos vamos a quedar hasta que alguien baje a hablar con nosotros, hasta que nos asistan. Queremos que representantes del Gobierno vengan a ver su gente, porque gracias a nosotros están donde están; no puede ser que hagan esto. No tengo nada que perder”.

Otra agregó: “estamos muy mal, desde el lunes que vamos y venimos, tenemos todas nuestras cosas en el agua. A nuestras casas no se puede entrar porque el riacho no para de crecer; no tenemos nada que perder por eso vinimos acá, es la última instancia. Queremos que venga el Ministro y nos dé una solución”.

“Estamos inscriptos desde hace años, jamás nos dieron nada, el lunes me acerqué hasta el Ministerio y me dijeron que prepare mis cosas porque ya me iban a dar una solución, pero quedó todo en la nada, como siempre”, lanzó.

Segundo corte

Por otro lado, un grupo de vecinos del barrio El Porvenir realiza desde la media mañana de ayer un bloqueo en Ruta Nacional 11 y avenida Los Constituyentes para que su reclamo de un techo digno sea escuchado.

Según indicaron al Grupo de Medios TVO, las familias viven en la zona de ladrillerías de dicho conglomerado, y debido a las precipitaciones registradas en los últimos días sus casillas quedaron bajo agua.

“Vinimos a cortar la ruta para que desde el Estado nos den una solución habitacional, hace más de cuatro años que estamos en el asentamiento donde cada vez que llueve nos inundamos”, sostuvo una de las vecinas que encabeza la medida de fuerza.

Seguidamente contó que todas las familias están viviendo en casillas fabricadas con chapas de cartón y hule. “Nuestra situación es crítica, y empeora cada vez que llueve”, confió.

Consultada si se encuentra inscripta para los módulos respondió que sí “desde hace muchos años que espero”.

“Somos unas 48 familias las que vivimos en malas condiciones, la mayoría vinimos al corte, algunas no pudieron porque no sabían con quien dejar a sus bebés”, aseveró.

“Ya nos inundamos, se quemaron casillas, realmente no sé qué espera el Gobierno para darnos una respuesta, acaso quieren que muera alguien. Estamos desesperados”, lanzó la mujer.

Reconoció que “nosotros no vivimos así por gusto, lo que ocurre es que no tenemos a dónde ir. La mayoría hacemos changas y no todos cobramos la asignación universal por hijo”.

De la misma forma, otra de las manifestantes contó que “salimos a la ruta porque no tenemos solución, en el mes de noviembre se nos quemó nuestras casillas y nadie nos hizo caso. Tenemos la nota al Gobierno, al Ministerio de la Comunidad y no nos hacen caso”.

“Nos vamos a quedar acá hasta que venga alguien a hablar con nosotros. Queremos una solución habitacional, no podemos seguir viviendo de esta manera, con esta lluvia perdimos lo poco que tenemos”, confesó.

Hasta el momento esta medida de fuerza perdura, y liberan el paso por media hora.

