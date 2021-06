Familias que habitan en asentamiento del B° San Antonio 2 padecen el intenso frío y la falta de agua

Compartir

Linkedin Print

Habitantes de un asentamiento ubicado en el barrio San Antonio 2 de esta ciudad, en su mayoría que viven con niños muy pequeños, padecen las bajas temperaturas que se registran en Formosa debido a la precariedad de sus casillas, situación a la que hay que sumarle la falta de agua potable en la zona, lo que complica aún más su escenario.

En ese sentido Melisa, una de las vecinas del sector, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó la realidad que padecen.

“Estamos en el frío y no tenemos agua potable, estamos en una casita precaria, padecemos mucho el frío de estos días, nos agarró de golpe y encima no tenemos agua, tenemos que ir a acarrear de otro asentamiento de acá cerca, ahí hay un tanque y de ahí vamos a buscar, mandamos a pedir uno para este lado pero no nos hicieron caso entonces vamos a traer de ahí, nos queda a unas cuatro cuadras de acá”, relató.

Asimismo señaló que en el asentamiento “somos muchas familias, en su mayoría son los que tienen chicos, somos unas 50 familias que estamos viviendo en esta zona y sin agua se nos hace muy difícil, nos vamos a buscar a pie, algunos que tienen carrito van y traen en bidones, también hay una represa cerca pero de ahí traemos agua para lavar los cubiertos y la ropa, no para tomar”.

“Yo llevo viviendo acá unos cuatro años, hay más casitas antiguas de 14 años y más, son todas casillas precarias, vivimos mal, hay personas que llevan más años que nosotros, pero la situación no cambia”, lamentó la mujer.

De la misma forma aseveró que el agua que llevan al tanque, “no alcanza para todos, nos dura como mínimo dos días, por ahí nos quedamos sin agua y tenemos que ver otro lugar donde podemos ir a comprar porque se termina rápido o sino nos vamos a buscar hacia los módulos hasta que llenen el tanque, esperamos para poder ir a traer de ahí”.

Aseveró también que esta situación “es así desde siempre y más ahora que hace frío a veces ni cargan, por ahí entran dos veces a la semana o a veces una, pero no alcanza”.

Melisa contó que por ser muy precarias las casillas que habitan, padecen las bajas temperaturas de Formosa. “Acá todas las casas son de cartón, hay tres que son de chapa de zinc, el resto son muy precarias, nos entra frío por todos lados. La mayoría de las casitas son así y la conexión eléctrica también es muy precaria, solo tenemos un pilar que sale de la zona asfaltada y de ese nos pasamos entre todos para tener luz al menos”, relató.

Para finalizar contó que en alguna ocasión un concejal los visitó y asistió, pero luego nadie más fue. “Vino un concejal una vez, nos trajo mercadería y estos días vinieron unas personas que nos trajeron frazadas porque nos hacían falta, por suerte nos trajeron porque el frío es insoportable. Era un grupo de personas solidarias, justo nos trajeron eso para abrigarnos, más porque acá hay muchas criaturas, niños de 3 a 4 años, hay bebés también”, culminó.

Compartir

Linkedin Print