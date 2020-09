Familias que habitan en un asentamiento reclamaron la entrega de módulos

Compartir

Un grupo conformado por unas 20 familias que residen en precarias casillas en un terreno privado del barrio Sagrado Corazón de María, marchó ayer por la mañana para reclamar la entrega de módulos habitacionales luego de haber recibido la intimación de desalojo por parte de los propietarios del terreo que ocupan.

Cabe señalar que entre las familias que llegaron al lugar y armaron sus casas con cartón, chapas y restos de carpa, hay gran cantidad de madres solteras con niños pequeños como también gente que está muy enferma y que vive en condiciones inhumanas con un baño precario, con conexiones de luz ilegales que ponen en riesgo la integridad de todos. Aseveraron que, si no tienen una respuesta efectiva a su reclamo, van a cortar la Ruta Nacional 11 en cercanías del Aeropuerto.

La mayoría de los que protestaron con carteles que exponían su desesperación por obtener un módulo, son mujeres que tienen hijos pequeños y que tomaron la decisión de manifestarse luego de haber recibido la orden de que debían marcharse del lugar. Incluso habían pensado en ir a acampar frente a los módulos de Lote 111 e incluso meterse de manera ilegal, pero luego desistieron de ambas opciones.

Una de las vecinas del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación que estaban atravesando.

“Estamos esperando los módulos, acá hay gente inundada que se había ido al Polideportivo, después vinieron y los dejaron acá y no hay solución de nada, le hice una carta al gobernador Insfrán y me contestó que vaya al Ministerio de la Comunidad, fui pero me dijeron que espere que pase la pandemia y no sabemos qué hacer”, expresó.

“Nosotros estamos cansados de vivir esto, sabemos que se están entregando módulos, llegan a Lote 111 camiones cargados con pilchas y acá no hay nada de solución, hay criaturas que la están pasando mal, no viene ninguna asistente social a acercarse y decir algo, pedimos los módulos para vivir bien”, explicó.

“En este asentamiento hay entre 17 y 20 familias, pero en el barrio hay muchas más porque están en la parte del fondo, no es una sola parte, hay una parte de la chatarrería también, esa gente está ahí desde hace años y se repite la historia cuando llega el agua, los alzan, les arman una casilla y después los llevan al mismo lugar y así seguimos, no tenemos ninguna solución sobre lo que pasamos”, aseveró la pobladora.

“Sagrado Corazón de María está olvidado, no hay nada ni nadie que se preocupe por este barrio”, lamentó.

En ese sentido aseguró que “nos vamos a quedar hasta que nos solucionen el problema, pedimos ayuda, pero nadie nos soluciona nada y así tampoco podemos seguir”.

Maribel, otra de las vecinas de la zona expuso una situación “muy común” en el sector y es la presencia de víboras, que pone en riesgo sobre todo a los niños pequeños que juegan en el lugar.

“Yo estoy viviendo a la orilla del riacho y hace poco salió una víbora curiyú que se tragó a nuestro perro, subió por el árbol, se enrolló y se tiró al riacho. Nosotros empezamos a correr porque la víbora estaba mala, acá siempre desaparecen muchos animalitos, los que tenemos los buscamos y no los encontramos, después vamos viendo plumas de las gallinas o encontramos pedazos, se desaparecen los animales porque hay dos víboras grandes”, relató la mujer.

“Tenemos criaturas chiquitas, tenemos miedo de que salgan las víboras, los enrollen y la vida de ellos nadie nos va a devolver, es muy fea la situación que pasamos”, relató.

“Ese día que una de las víboras mató a mi perro yo justo estaba sentada debajo del árbol con los chicos, de golpe vimos la víbora grande y salimos a correr, el perro salió y empezó a ladrar, la víbora lo empezó a doblar y se lo tragó. Todos corrimos porque este animal se enrolló por el gajo de un árbol y saltó al agua. El temor siempre está, es muy peligroso por los chicos sobre todo, acá hay muchas criaturas, somos unas cuatro familias que tenemos muchos hijos, no podemos salir a sentarnos porque en cualquier momento sale una víbora y nos puede lastimar”, lamentó.