Familias y grupos de amigos disfrutaron exquisitos menús y buena música en el Paseo Gastronómico Norte

El Paseo Gastronómico Norte, ubicado en la intersección de las avenidas de Los Constituyentes y Soldado Formoseño, en la Jurisdicción Cinco, es el nuevo punto de encuentro de grupos familiares y amigos que se reúnen para compartir agradables momentos y disfrutar de los variados menús que ofrecen los carros gastronómicos.

Al respecto, la propietaria de uno de los numerosos puestos de comidas habilitados en dicho espacio, Antonela, destacó la gran afluencia de gente que se concentra para degustar las exquisiteces que se ofrecen en el pintoresco lugar: “Estamos trabajando hace dos meses en el Paseo Gastronómico, empezamos con un carrito chiquito y ahora incorporamos uno más grande porque tenemos muchísimos clientes y el anterior ya no nos daba abasto”, expresó.

“Invitamos a toda la gente a que venga a degustar los variados y exquisitos menús que se ofrecen en este lugar, de lunes a lunes, a partir de las 20 horas, mientras disfrutan de buena música. Cada puesto gastronómico tiene una comida típica particular; en nuestro caso, por ejemplo, es el choriburguer, una riquísima hamburguesa de chorizo”, comentó más tarde.

Del mismo modo, la propietaria del puesto “Muy Argento”, Laura, manifestó: “Nosotros estamos de miércoles a domingos, a partir de las 20 horas, ofreciendo diversos menús como pizzas, hamburguesas, empanadas y un menú muy particular como el panchuquer, que es similar al pancho pero se prepara con una masa especial y se entrega con palitos de brochette, papas fritas y diferentes salsas”.

“Además, en este espacio los vecinos y vecinas pueden disfrutar de muy buena música, hacemos concursos de baile y ofrecemos promociones a la gente que venga con la camiseta de Argentina”, concluyó Laura.

