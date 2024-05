Farmacéuticos tendrán haber mínimo de $1,2 millones

Los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos cerraron la negociación paritaria para el segundo trimestre de este año, y el piso salarial de la actividad se ubicará por encima de $1,5 millón en junio.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) explicó que el aumento impacta exclusivamente en los trabajadores incluidos en los convenios colectivos de trabajo firmados en 2014, 2015 y 2022, quienes recibirán un piso salarial de $1.275.000 en abril, $1.400.000 en mayo y $1.550.000 en junio 2024.

Por otra parte, el titular del gremio, Marcelo Peretta, cuestionó al Gobierno por «estar perdiendo la oportunidad de una verdadera reforma laboral que simplifique la registración, modernice los convenios colectivos, reduzca la carga impositiva y recupere la cultura del esfuerzo».

«La media sanción de Diputados (a la Ley Bases) no genera empleo. La quita de multas a los empleadores con trabajadores en negro, el alargamiento del periodo de prueba para ingresantes y la figura del trabajador colaborador no son una reforma sino un estímulo al fraude laboral», se quejó el sindicalista.

No obstante, Peretta anticipó que ese sector no adhiere al paro de 24 horas dispuesto por la CGT pára este jueves. «Nos vamos a seguir reuniendo con legisladores para conseguir una auténtica modernización del trabajo», enfatizó.