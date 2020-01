Farmacias: por el intenso calor, hay aumento de consumo de medicamentos antialérgicos

Compartir

José Recalde, vicepresidente de la Federación de Farmacéuticos de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que por las altas temperaturas que se registran en la ciudad hay un aumento en las ventas de medicamentos para alergia o congestión nasal, como así también para los golpes de calor y otitis. Aseguró que esto es común en cada temporada de verano debido al cambio constante de temperatura por pasar de un ambiente frío al calor.

«A esta altura hay mucho de lo que se llama gripe de verano que se da por la diferencia de temperatura entre el cuerpo, el agua, las piletas, las otitis, rinitis alérgicas están a alto nivel, es algo común que se da, los pacientes lo solucionan con un antialérgico, un anti descongestivo y con eso andan bien, hay que tener mucho cuidado con estas temperaturas, con los golpes de calor, hay que estar bien hidratados y de ser necesario están los analgésicos», explicó Recalde.

Asimismo dijo que aumentaron las consultas de la gente para saber qué tomar ante un golpe de calor. «Hay que tener en cuenta el golpe de calor en sí y la deshidratación, tengo muchos pacientes deshidratados lo que produce después el golpe de calor y las molestias, a esta altura como vamos a comenzar con dengue, Chikunguña, tenemos que tener en cuenta de consumir todo lo que sea paracetamol y no aspirinas, también hemos tenido en el vecino país dengue hemorrágico así que nada de aspirinas por este momento e incluso los antigripales que consuman no deben tener aspirina», alertó.

De la misma forma dijo que los adultos mayores deben recibir un especial cuidado para evitar golpes de calor ya que los mismos son muy complicados a avanzada edad. «Los goteos en la nariz que sufren los abuelos son rinitis alérgicas, una secreción nasal producida por una alergia por la diferencia de temperatura. Lo bueno es que no hemos tenido infecciosos, en los adultos mayores lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que estén hidratados, debemos usar unas botellitas exclusivas para ellos así controlamos la cantidad de agua que ingieren, no se deben exponer mucho al sol, no deben estar mucho tiempo afuera por más que ellos estén acostumbrados por ejemplo a estar debajo de los árboles porque los golpes de calor para este tipo de pacientes son muy complicados», aseveró.

Precios

Seguidamente se refirió al tema de precios que manejan en las farmacias y si han sufrido incrementos. «La variación de precios fue a partir de la segunda quincena de diciembre, se retrotrajeron un 8% el valor de los medicamentos y se utilizan más antialérgicos solos que los antigripales», detalló.

Acotó además que «sabíamos que con el cambio de gobierno íbamos a tener algunos tipos de complicaciones, lo que no sabíamos era que no íbamos a estar absorbiendo una deuda desde octubre hasta hoy en día en la obra social PAMI, no hemos cobrado septiembre, octubre, ahora está venciendo noviembre, a nivel nacional algunas provincias ya están en estado de alerta por esto y han dejado de atender la obra social».

Respecto a si esto puede darse en Formosa, señaló que «acá el propietario de la farmacia tiene una espalda económica, o sea que cuando ellos sientan que su espalda se quebró van a necesitar suspender la atención PAMI, esto puede llegar a suceder acá también».

Para finalizar hizo mención a si hay novedades en el pago de la deuda, «no hay ningún tipo de información a nivel nacional, sí se sabe que han estado cambiando las autoridades de las obras sociales, estamos viendo a ver qué nos van a decir a nosotros, a nivel nacional no se soporta este tipo de disminución en la rentabilidad, sumado a esto hace que sea muy poco viable tener las farmacias abiertas», alertó.