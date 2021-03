Farmacias ya poseen las vacunas antigripales para la venta al público

Compartir

El vicepresidente de la federación de Farmacéuticos de Formosa, José Recalde, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que hace una semana inició la campaña de vacunación antigripal para este período 2021.

“Recibimos hace 15 días las vacunas antigripales cepa 2021, esta cuenta con 3 virus de influenza; A, B y el virus H1N1 que vendría a ser la última pandemia de la gripe aviar”, explicó.

“Además se eso se están vacunando contra la neumonía, son dos vacunas extras contra neumonía, una vez que se hace una sola vez en la vida y la otra cada tres años”, detalló.

Respecto a si menos clientes acuden a comprar la vacuna, teniendo en cuenta que también está la inoculación contra el coronavirus, señaló que “la población está esperando a ser vacunada y no tiene claro cuándo ser vacunada contra la gripe y cuándo contra el coronavirus. Dividimos en tres grupos a este tipo de pacientes; los jóvenes que no van a ser vacunados todavía se pueden aplicar la dosis, los pacientes adultos mayores que ya tienen una dosis también pueden hacerlo, después de la segunda dosis esperan 15 dios para vacunarse con la antigripal y la tercera es para los que no saben, que están por sí o por no para poder vacunarse igual y cuando llegue la dosis si no han pasado los 14 días igual que se apliquen la vacuna porque es importante hacerlo siempre”.

Destacó además que este año “las vacunas llegaron temprano, el año pasado llegaron a fines de abril y esta vez a mediados de marzo. Hay que recordar que tardan tres semanas en hacer efecto, por eso es importante vacunarse con antelación a lo que vendría a ser el otoño invierno”.

En cuanto a precios aseguró que las vacunas no han recibido mucha modificación, “no se ha modificado tanto como ha sido la inflación, el año pasado las vacunas valían 1500 pesos, este año están 1750 pesos, se esperaba un poco más pero por suerte no ha aumentado tanto”.

Para finalizar dejó una recomendación de la población más vulnerable que debe inocularse. “Las recomendaciones son en menores de dos años, embarazadas, pacientes que tengan problemas respiratorios y los adultos mayores de 65 años, otro tipo de personas van a necesitar la orden médica para poder ser vacunadas”, culminó.

