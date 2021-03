Fase 1: GDA exige que se cumplan las condiciones salariales (altas y aumento), vacuna y transporte

Compartir

Linkedin Print

A través de un comunicado del Gremio de los Docentes Autoconvocados, su secretaria general Nilda Patiño respondió al parte de prensa del Consejo Covid, manifestando su preocupación y alerta por este regreso “anunciado” ante la evolución de los contagios.

Según explicó, el sector docente recibió como un “baldazo de agua fría” que mientras toda la ciudad de Formosa volvía a la fase 1, los trabajadores de la educación pasaron a convertirse en “esenciales”. “Esto significa que por un salario básico de $15.804 deben continuar yendo a sus escuelas y colegios, sin que les hayan garantizado las condiciones de salud y cuidado que requiere esta etapa”, dijo Patiño.

Agregó que “como organización gremial -hoy la única realmente preocupada por los docentes, padres y estudiantes- nos declaramos en estado de alerta y movilización pues van a exponerse al contagio y la enfermedad sin siquiera garantizarles antes la aplicación de la vacuna, el cumplimiento del protocolo, condiciones laborales, condiciones sanitarias, internet o transporte”.

Seguidamente Patiño reclamó que a la mayor brevedad se comience la vacunación de todos los docentes y de la Ciudad de Formosa en particular, por ser la única jurisdicción que regresa a la Fase 1 de la cuarentena.

Entre los reclamos que desde el gremio elevarán a las autoridades mencionaron: que es primordial garantizar se concreten y aprueben las altas (nombramientos y continuidades) de numerosos docentes que deberían cobrar sus haberes a fin de mes. Para ello actuar con celeridad y eficacia pues el centro administrativo es la Ciudad Capital.

Además de suspender toda forma de presencialidad, priorizar el sistema virtual y las comunicaciones tener todos los establecimientos en condiciones de limpieza y sanitización, con baños en perfectas condiciones, servicio de agua potable y cloacas en perfecto funcionamiento. Internet que garantice qué toda la planta funcional no solo tenga acceso, sino que puedan transmitir información de calidad. Tener acceso a los recursos tecnológicos.

Asimismo, organizar el transporte de los docentes, pues se anunció la suspensión de la circulación de transporte urbano e interurbano

“Los trabajadores debemos saber que, a partir de esta Fase 1, que no se debe permanecer en las escuelas si al momento de ingresar no se cumplen ninguna de las condiciones que prevén los protocolos tanto nacional o provincial, como los acuerdos institucionales. Deben labrar un Acta y retirarse inmediatamente”, aseveró.

Finalmente, expresó que “es importante estar atentos y activos ante las convocatorias a reuniones o asambleas por videos conferencias o redes sociales que llame Autoconvocados para poder actuar ante cualquier situación que nos afecte, como también mantener comunicación permanente con el Gremio para informar, asesorar, proteger, y denunciar. Debemos permanecer alerta, cuidarnos, defendernos, cuidar el trabajo, salario, salud y la vida nuestra, de nuestros estudiantes y nuestras familias”.

Compartir

Linkedin Print