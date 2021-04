Compartir

Linkedin Print

Creo que una vuelta a fase 1 en todo el país no es la mejor decisión para enfrentar la nueva ola de coronavirus. Esto no va a solucionar nada, ya lo hicieron y no resultó. ¿Por qué no buscan otra solución? Si no pueden hacerlo o no saben qué hacer, que se retiren y dejen lugar a otros para que hagan algo. Pareciera que la salud de los argentinos ya es un negocio para algunos poderosos.

Compartir

Linkedin Print