Fassi: «Los que mueven el mercado ya no son las instituciones, son los grupos»

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, volvió a proponer el modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol y aseguró que «hoy los que empiezan a mover el mercado ya no son las instituciones, son los grupos».

El primer dirigente de la “T”, en diálogo con “Futbolémico”, planteó que “los grupos tienen muchos equipos en sus estructuras de trabajo” y que esta manera de enfocar los negocios “es la tendencia mundial del fútbol”.

«Manchester City lo hizo con una visión extraordinaria. Lo mismo pasó con Red Bull y el grupo Udinese. En el mundo hay 13 o 14 grupos que dan un mensaje: esta estructura cambió”, produnfizó.

Y luego, agregó: “Me da tristeza que los medios de comunicación no tengan una mirada hacia dónde va el mundo del fútbol”, para sentenciar: «Si vos me preguntas a mi, soy un convencido de una forma mixta de conducción de los equipos. Con una inversion de capital externo que posea un 51% y el 49% pertenezca a los socios»

Cabe destacar que Fassi forma parte del Grupo Pachuca que hoy se ha establecido como uno de los grupos deportivos más importantes de México y de América. Encabezado por Jesús Martínez, el grupo cuenta con clubes en México (Pachuca y León), Chile (Everton), Uruguay (Atenas), Argentina (Talleres) y España (Real Oviedo).

Luego de sentar su posición, el dirigente contó los pormenores de la negocación con Boca por Diego Valoyes: “Algunos colegas en Buenos Aires se enojan y dicen: ‘¿cómo puede ser que Valoyes vaya a Juárez en vez de Boca?’ ¿Saben cuál fue la oferta de Boca? U$S 2 millones más Sández». Y sentenció: «Respeto totalmente a Román, tenemos muy buena relación, pero yo no puedo venderlo a ese precio. A México lo vendimos en 8,5 millones de dólares”.

