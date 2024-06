Fátima Florez arremetió contra Norberto Marcos

Después de 22 años juntos, de éxito profesional como de una fructífera relación sentimental, Fátima Florez y Norberto Marcos vuelven a ser noticia, pero esta vez por la millonaria demanda que el empresario le inició a la humorista. En una entrevista con A la tarde, tras su debut en el Luna Park en el marco de su entrevista donde habló de su ruptura sentimental con Javier Milei, la capocómica expresó todo su malestar por los 400 mil dólares que su ex le reclama y terminó lanzando punzantes frases contra él.

“De mi lado ustedes saben que yo soy paz, amor y me gusta estar bien con todo el mundo. Soy una persona que no me gusta las confrontaciones. De mi lado está todo bien. No sé si de su lado es así”, comenzó diciendo la comediante, para unos minutos después ir tomando calor cuando Diego Estevez, panelista del ciclo, detalló la millonaria cifra que su ex le está exigiendo.

“El abogado de Norberto me acaba de confirmar que ya está en manos de Ana Rosenfeld la demanda a Fátima Florez por compensación económica”, lanzó, mientras contaba que estaban de por medio dos departamentos que les pertenecen a ambos. “El reclamo es de 400 mil dólares, en concepto de lo que dejó de ganar tras su separación”, agregó el periodista y la imitadora, aunque no se mostró sorprendida por la noticia, se despachó como nunca contra quien fue su descubridor y el productor de sus espectáculos. “Sí, lo sé. Me enteré estos días y la verdad que no me gusta andar ventilando ciertas cosas, pero como ya las ventilan ellos…”, comenzó diciendo, picante.“Creo que le corresponde a los abogados ocuparse del tema. En su momento, como yo dije ni bien nos separamos, estuvo ‘mitad y mitad’ por así decirlo. Ya está todo saldado, nadie debe nada a nadie. Se encargaras los abogados porque ya no entiendo lo que está pasando y qué es lo que se está reclamando. Mi respiración se está reclamando, prácticamente”, arrojó.

Pero cuando Karina Mazzocco le preguntó a Fátima si creía que la demanda era un “apriete” desde lo emocional o, simplemente, de negocios, ella descartó la primera opción. “No tengo idea por donde viene la mano, pero si querés a alguien tampoco lo podés matar.