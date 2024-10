Fátima Flórez habló de su separación de Javier Milei: «Mucha gente me quería más tiempo como primera dama»

Mientras cumple su sueño de encabezar un espectáculo en Las Vegas, Fátima Florez dio una entrevista en Futuro Imperfecto (Radio Con Vos). Además de referirse a sus próximos pasos sobre el escenario, contó cómo atravesó su separación de Javier Milei, luego de que su mediático romance de casi 9 meses con el presidente de la Nación.

“Nosotros te queríamos más tiempo de primera dama”, introdujo el tema Lorena Maciel, la conductora del ciclo. “Sí. Mucha gente me quería más tiempo. Fue todo muy rápido”, se sinceró, mientras se abría sobre cómo lidió con su ruptura del economista, a 6 meses de que él lo oficialice a través de un comunicado. “Lo atravesé como pude. Obviamente para nadie es tan fácil. No es cierto. No me voy a hacer la superheroína. Obviamente no es que terminás una relación y al día siguiente es ‘ay, qué divino está todo, qué divina la vida’. La verdad que no”, aseveró en una conversación telefónica.

“Seamos honestos. ¿Viste que hay gente que al día siguiente sale divina en Instagram? No, no. Yo la verdad que pasé un tiempito triste. Obviamente fue como un sacudón por todo eso lo que significa y tuve que cicatrizarme solita. Venirme acá a Las Vegas solita y con los dolores lógicos. Tratando de salir adelante, que por suerte, gracias a Dios, desde hace un tiempo ya estoy muy recuperada y muy feliz”, destacó.

“Con ganas de que aparezcan cosas nuevas. La vida continúa, obviamente y a focalizarse todo en uno, en crecer y evolucionar como ser humano y como artista”, expresó, mientras destacaba que el focalizarse en su trabajo y el estar varios kilómetros de distancia del primer mandatario la ayudaron a poder sobreponerse.

“La distancia es muy sanadora, porque además uno empieza a ver desde otra perspectiva todo. Entonces creo que es un trabajo muy bueno para la mente y para el corazón de sanar. Es ver las cosas desde otro ángulo. Creo que es un ejercicio muy bueno”, destacó.

“¿Tuviste contacto con tu ex? Fue el cumpleaños esta semana”, indagó la periodista. “Todo súper bien, la mejor de las ondas, pero bueno, no estamos en contacto”, afirmó, mientras mencionaban en el programa la relación amorosa que mantiene con Yuyito González. “Yo soy hiper respetuosa de cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay para mí. No, no va eso de ‘zorrear’ y esas cosas raras”, se despachó.

En una entrevista que le concedió a Nelson Castro en junio de este año, la imitadora terminó entre lágrimas. “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público (sic) ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló, en El Corresponsal (TN). “Uno se enamora de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”, resaltó.

“¿Seguís enamorada de Milei?”, indagó el periodista. “Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público. Ustedes no tienen idea del amor que me da la gente”, señaló, conmoviéndose. “Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, afirmó, sobre su carrera.

En aquel momento, se refirió a los rumores de que existía un contrato en su relación y lo desmintió con fuerza. “Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, concluyó.