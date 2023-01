Fátima Florez lloró al aire tras cruzarse con Moria Casán: «Que nadie me enga a manejar mi show»

La diva había cuestionado la imitación de ella que realiza la humorista en su espectáculo Fátima es mundial, en Villa Carlos Paz

Sigue el conflicto entre Fátima Florez y Moria Casán a partir de la recreación que la humorista hace de la mamá de Sofía Gala en su show Fátima es mundial, con sede en Villa Carlos Paz. La One amenazó con iniciar acciones legales y pidió expresamente que quiere recibir dinero por el uso de su marca.

Así las cosas, este viernes Fátima dio un móvil con Intrusos (América) desde Córdoba y se cruzó con Moria, quien le respondió a través de mensajes que le envió a la mesa del programa que conduce Florencia de la V. Y terminó llorando por el cruce que tuvo tanto con la diva como con los panelistas.

“En la marquesina de mi show está mi cara, aparecen quienes mi acompañan. No pongo el nombre de ninguna imitación que hago, no hago usufructo de ningún nombre de nada. La gente viene a ver a Fátima y después se encuentran con que hago a Jennifer Lopez, Pimpinela o lo que fuere”, argumentó la humorista. Y en ese momento, llegó el primer mensaje de Moria, a través de Pampito Perello Aciar. “¡Que me saque y ya! Hay tantas figuras… ¡Par favar!”, leyó el panelista.

“Que me mande una carta al teatro. No quiero que nadie me venga a manejar mi show. Hace 20 años que lo hago y nadie me tiró un centro. ¿Ahora me quieren dirigir?”, retrucó Fátima, desafiante e indignada. “¿Estás esperando que Moria te mande la carta documento?”, le preguntaron y Florez estalló: “Ay chicos, me parece que la Justicia tiene cosas mucho más importantes que esta pavada más grande que una casa… Estamos pidiendo justicia por casos que conmueven a toda la comunidad, y sabemos de lo que estoy hablando, de casos que fueron terribles estamos pidiendo justicia… ¿Y vamos a meter a la Justicia en semejante pavada?”.

“Te estas equivocando fiero, Fátima”, le apuntó la panelista Karina Iavícoli. “Todos queremos justicia por Fernando, pero estamos en un programa de espectáculos contando una discusión entre figuras. Estás mezclando los temas, no tiene nada que ver, es una burrada”, le agregó con dureza, lo que provocó que Florez se quebrara. “No, no, no, yo no nombré a nadie, yo dije que estamos pidiendo justicia por muchas cosas. No me metan en cuestiones que no dije”, comenzó diciendo, hasta que se le entrecortó la voz, muy conmovida. “Pedir justicia es un acto de buena fe, es pedir justicia de corazón, ¿o no quieren que se haga justicia? Por Dios”, cerró.

La reacción de Fátima provocó un nuevo mensaje de parte de Casán, quien fue aun más dura. “La demagogia berreta de Fatima, no lo puedo creer. Esas lágrimas son por el bolsillo, lágrimas mentirosas, apelar a la victimización es de quinta”, leyó Pampito de parte de La One. “Desde el lunes 16 tendrá que ponerse. Tiene ese móvil gracias a mi. Que me saque esa berreta, no entiende nada. Mi personaje le sirve para descansar, dicho por ella”, siguió.

Florez rechazó de plano las acusaciones y quiso bajar el tono de la discusión. “Hay mucha molestia y me parece que es un diálogo raro. Yo estoy con la mejor de las ondas y recibo del otro lado, no sé…”, ensayó la humorista hasta que Pampito volvió a leer otro mensaje de Moria: “Esto no tiene nada que ver con la justicia. Que no se haga la lista. Tiene que ver con pagar, con usar la marca”.

“Bueno, sentará un precedente y va a ser un cambio radical en el ambiente, si nadie puede hacer nada. Veremos como continua todo. ¿A ustedes se la dejan nombrarla?”, le preguntó Fátima con ironía al panel de Intrusos. “Pero no la imitamos. No es que no se la puede mencionar. No se puede hacer uso de la imagen de Moria con un fin comercial”, argumentó Pampito. “Yo no lo hago con un fin comercial. mi espectáulo se vende y se promociona con mi cara. La gente no sabe qué personajes que voy a hacer”, insistió la humorista con su defensa.

“¿Esta noche vas a hacer el personaje de Moria? ¿Va a haber modificaciones de tu espectáculo?”, le preguntó De La V. “Por el momento, lo vamos a hacer”, se plantó Fátima. “¿Y si te llama ella a vos y te lo pide directamente? ¿Qué haces?”, quiso saber Pablo Layus, quien estaba con la humorista en persona. “Y bueno, veremos, veremos. No saquemos conjeturas de algo que todavía no se sabe, porque conmigo no se comunicó nadie”, cerró Florez.

Relacionado