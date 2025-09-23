FCS de la UNaF: el decano Merlo es el nuevo vicepresidente de la AACUB

La Asociación de Carreras Universitarias de Bromatología (AACUB) realizó su reunión anual de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Participaron las universidades nacionales reconocidas oficialmente en el país que dictan la Licenciatura en Bromatología.

Decanos y equipos colaboradores abordaron un temario que incluyó la renovación de autoridades, la definición de acciones conjuntas para coordinar el proceso de acreditación de la carrera y el diseño de nuevos planes de estudio con criterios similares en todas las universidades.

En ese marco, el Dr. Ricardo Merlo, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF, fue elegido por unanimidad como vicepresidente de la AACUB, cargo que ejercerá por dos años. La presidencia quedó a cargo de la decana de la UNCUYO, también por igual período.