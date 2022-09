Fede Baldus vuelve a Formosa con Aurora: el músico tocará en un bar cultural y en la Feria del Libro

Compartir

Linkedin Print

El cantautor formoseño Federico Baldus, ex vocalista y compositor de la banda Guauchos, tocará en dos escenarios de la ciudad canciones de su primer álbum llamado Aurora, en homenaje a su abuela. El 30 de septiembre, en el bar cultural Rosaguarú, y el 1º de octubre en la edición 20 de la Feria del Libro de Formosa, con una banda en formato electroacústica el trovador subirá al escenario con Gastón Benítez, en guitarra y voz; y el Paya Jure, en bombo y percusión electrónica.

El disco Aurora subió a todas las plataformas digitales el 17 de diciembre del 2021. Tiene 10 canciones que Federico compuso en el 2020 durante la pandemia, etapa en el que se conectó con su interior y siguió sus instintos musicales. Esmeralda fue el primer single del disco que lanzó en las redes sociales y que fue producido por Federico Baldus y Gastón Benítez, y en la técnica Leonardo Licitra, con la participación de músicos amigos como Alejandro Collados, en batería; Gustavo Noguera, en acordeón; Benito Malacalza, en charango; Guadalupe Molina, en coros, y Gastón Benítez, en coros, bajo, guitarra eléctrica y sintetizadores.

En noviembre del 2021 apareció Dejar correr, el segundo single, con Akil Faruk, en viola; Pablo García, en cello; Matías Romero, en violín; Juan Manuel Ramírez, en batería y percusión, y Gastón Benítez, en bajo, guitarra eléctrica y sintetizadores.

El último mes de ese año significó para Federico el reencuentro con su afectos en Formosa después de dos años de no venir por la pandemia. En su estadía en la ciudad capital participó en el Pre Festival Mamboretá que se realizó el 26 de diciembre en el Teatro de la Ciudad y también en la 1era edición del Tatané Tour Festival.

Federico está muy feliz con el resultado final de Aurora, destacando el trabajo realizado por Gastón Benítez. Son 10 canciones cuyos ritmos van del rock, el folk y un pop melódico, reflejando la nueva etapa musical del cantor que tiene una fuerte impronta intimista.

“El disco tiene esa dualidad entre los ritmos de cuatro cuartos y el seis por ocho que viene a ser una canción folklórica pop”, define Fede Baldus, uno de los músicos emergentes de la escena artística nacional. Y agrega: “Aurora es un disco soñado que se hizo realidad. Es el resultado de un proceso artístico y personal que desarrollé en pandemia, me ayudó a conectarme conmigo mismo para dejarme llevar por la corriente de melodías que me rodeaban”.

Compartir

Linkedin Print