Federal 2022: empezaría a fines de marzo, con 34 equipos y el regreso de los descensos

Los clubes ya tienen un bosquejo de lo que sería el torneo que viene. Comenzaría el fin de semana del 20 o el 27 de marzo, ya que el Regional Amateur finaliza el 20 de febrero. Sería un formato similar al de este año.

El torneo Federal “A” de fútbol aguarda por un nuevo campeonato. 30 son los conjuntos, incluido Sarmiento, que ya tienen garantizada su participación. Vuelve San Martín de Formosa, que a pesar de no haber disputado la última edición, manifestó su intención de hacerlo en 2022. A ellos se les sumarán los cuatro elencos que logren su pasaje desde el torneo Regional Amateur, aún en juego, llegando así a un total de 34 equipos.

Como el Regional Amateur termina su competencia el 20 de febrero y los equipos que asciendan pasarán inmediatamente a jugar en la categoría superior, el comienzo no podrá ser anterior a esa fecha. Además, a los recién ascendidos siempre se les da un mes de preparación deportiva/administrativa, por lo que todo hace suponer que el 20 ó 27 de marzo serían fechas estimativas de inicio para el Federal A 2022.

La finalización está marcada de antemano por el Mundial de Qatar, que comenzará el 21 de noviembre. Es sabido que, a partir de esa fecha, en lo posible no debe haber otra competencia en juego a lo largo del mundo y la idea primaria del Consejo Federal (y probablemente de todas las categorías del fútbol argentino) es respetarlo. En síntesis, el Federal A estaría culminando en las primeras semanas de noviembre.

De marzo a noviembre totalizan ocho meses de competencia donde muy probablemente habrá un calendario acotado debido a los menos fines de semana y más cantidad de equipos. De confirmarse, no sería raro encontrar en la fase de grupos varias fechas entresemana.

La elección de hacerlo en dos zonas (Norte y Sur) con una etapa clasificatoria y los posteriores playoffs tuvo a lo largo del torneo 2021 una devolución muy favorable por parte de los dirigentes. Si bien existen viajes más extensos, la posibilidad de jugar contra equipos que normalmente no se hacía y que varios conjuntos clasifiquen a las instancias finales hacen aumentar la competitividad del campeonato.

Para este año, la vuelta de los descensos también hará que se pelee por “la zona de abajo” y eso agrega otro punto más de interés. La idea primaria para el próximo Federal A es repetir el formato del 2021, pero con algunas pequeñas modificaciones. Una de ellas podría ser que en los cruces mano a mano, únicamente las semifinales y finales se disputen en cancha neutral, dejando la localía en los demás enfrentamientos para los mejores ubicados. Obviamente, todo quedará sujeto a la elección o presentación de proyectos por parte de los presidentes de los clubes cuando se realicen las reuniones previas y a lo que decida la Primera Nacional sobre su diagrama de juego para mantener una línea entre las competencias.

Los ascensos, de no mediar imprevistos, seguirán siendo dos, pero el retorno de los descensos abre un panorama que en algún punto excede al Federal A y está ligado de lo que suceda en las categorías superiores.

A partir de la próxima temporada el fútbol argentino comenzaría un camino de reducción y/o estabilización del número de equipos en las diferentes divisionales y aquí no sería la excepción. Las cuentas que se sacan hoy dentro del Consejo Federal hablan de “mínimo dos con chances de cuatro descensos” para mantener esa idea y hacerlo de manera progresiva. Tampoco se puede descartar que haya más de cuatro descensos ya que dependerá del esquema que utilicen la Liga Profesional y la Primera Nacional en este ítem. Naturalmente, existe una estructura piramidal: lo que sucede arriba, repercute abajo y así pasará con los descensos.

