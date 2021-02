Federal A: For Ever sumó nueve refuerzos

Compartir

Linkedin Print

Se va armando For Ever. Ya son nueve los refuerzos del equipo de Daniel Cravero, que sigue con su puesta a punta de cara al Federal “A” de fútbol que comenzará el 28 de marzo.

Los jugadores nuevos que están entrenando con el plantel son: el lateral derecho Pablo Cuevas (de último paso por Sarmiento), el volante externo Marcos Giménez (Ferroviario de Corrientes), el volante izquierdo Leandro Allende (“Depro”), el volante Santiago Valenzuela (reserva de Unión de Santa Fe), el media punta Enzo Bruno (Guaraní Antonio Franco de Posadas) y los delanteros Maximiliano Osurak (Santamarina de Tandil) y Luis Leguizamón (Güemes de Santiago del Estero). Este martes por la tarde se sumará a las prácticas el delantero Lucas Jofré (Defensores de Villa Ramallo), que ya está en Resistencia. Y el jueves llegará a la capital del Chaco -desde Jujuy- Franco Mendoza, zaguero chaqueño, nacido en La Leonesa, que viene de jugar en Altos Hornos Zapla de Palpalá y anteriormente tuvo un paso por Huracán de Comodoro Rivadavia.

El que firmó contrato, se entrenó sólo dos días en el club y rescindirá es el zaguero Brian Flores, que adujo a la dirigencia problemas de salud de su padre, pero ya tendría todo acordado para continuar jugando en Douglas Haig de Pergamino.

La idea de For Ever es que lleguen dos volantes centrales y un extremo más antes de retirarse del mercado de pases.

La primera semana de pretemporada del “Negro” fue en un solo turno. Y desde este lunes el plantel entrena en doble turno poniéndose a punto desde lo físico de cara al certamen federal.

El plantel

Arqueros: Gastón Canuto, Leandro Ledesma, Mauro Leguiza, Eduardo Garcete y Gonzalo Vargas.

Defensores: Pablo Cuevas (refuerzo), Ramiro Alderete, Marcos Fissore, David Valdez, Franco Mendoza (refuerzo), César More, Juan C. Molina, Damián García y Carlos Besga.

Volantes: Oscar Gómez, Claudio Santa Cruz, Emanuel Díaz, Marcos Giménez (refuerzo), Santiago Valenzuela (refuerzo), Leandro Allende (refuerzo), Enzo Bruno (refuerzo), Franco Aquino y Matías Giménez (a prueba).

Delanteros: Matías Romero, Leonardo Valdez, Manuel Rivas, Maximiliano Osurak (refuerzo), Luis Leguizamón (refuerzo), Lucas Jofré (refuerzo), Cristian Barinaga (se recupera de una rotura de ligamentos; volvería en junio), Facundo Florentín y Luciano Bruhn.

Cuerpo técnico

DT: Daniel Cravero. Ayudantes de campo: Mario Valenzuela y Fabián Enriquez. Preparador físico: Richard Meyer. Entrenador de arqueros: Marcelo Carrasco. Doctor: Alejandro Córdoba. Kinesiólogo: Pablo Castillo.

Se fueron 11

Los 11 jugadores que dejaron el club son: Julio Cáceres (Desamparados de San Juan), Diego Magno (Central Norte de Salta), Ignacio Ruano (Talleres de Remedios de Escalada), Alan Giménez (Monagas Sport Club de Venezuela), Juan Pablo Varona (Huracán Las Heras de Mendoza), Renzo Riquelme, Humberto Vega, Claudio Verino, Rodrigo Lechner. Emmanuel Giménez y Ricardo Villar. Y está en duda la continuidad de Jonathan Medina, que no arregló desde lo económico.

Compartir

Linkedin Print