Federal A: Matías Romero marcó por dos en la victoria de Chaco For Ever

For Ever fue una fiesta: bailó a Juventud Unida de Gualeguaychú por 5 a 0, con tantos de Romero (2), Allende, Ibarra y Leguizamón. El conjunto de Cravero logró un gran triunfo ante un rival muy endeble en lo defensivo. Y sigue arriba.

For Ever liquidó las acciones en los primeros 7 minutos: el tanto de tiro libre de Allende, el segundo de Romero y el tercero de Ibarra dejaron rápidamente sin chances a un Juventud Unida que mostró un nivel muy bajo en su última línea. El cuarto gol de Romero sirvió para que el equipo de Cravero se vaya al descanso en el “Gigante” con una diferencia aún más amplia. El complemento estuvo de más, Leguizamón anotó su primer tanto en el “Negro” y estableció el 5 a 0 final.

Ahora el elenco chaqueño visitará a Gimnasia y Tiro por la cuarta fecha de un Federal “A” que lo tiene como uno de los punteros de la zona Norte.

La mala noticia de la jornada fue la lesión del delantero Cristian Ibarra, que tendría un desgarro y se perdería al menos los juegos ante los salteños y el clásico con Sarmiento.

Goleó For Ever ante un rival que mostró un nivel muy pobre. Ahora el equipo de Cravero visitará a Gimnasia y Tiro en Salta como puntero de la zona Norte.

FOR EVER (5): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín Y César More; Lucas Jofré , Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

JUV. UNIDA (0): César Horst; Nicolás Trejo, Ricardo Villalba, Ignacio Lucero e Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Gonzalo Saucedo, Juan Fernando Alfaro y J. Francisco Pereyra; Brian Parada y Renzo Reynaga. DT: Norberto Acosta.

Goles: 1PT Leandro Allende (FE), 5PT Matías Romero (FE), 7PT Cristian Ibarra (FE), 40PT Matías Romero (FE) y 34ST Luis Leguizamón (FE).

Cambios: ST Lautaro Brienzo x I. Lucero (JU), 7ST Maximiliano Osurak x C. Ibarra (FE), 17ST Enzo Bruno x L. Jofré (FE) 17ST Ricardo Acosta x E. Díaz (FE), 22ST Lucas FIorotto x B. Parada (JU), 29ST Luis Leguizamón x M. Romero (FE), 29ST Marcos Giménez x L. Allende (FE), 33ST Pablo Alza x J. F. Alfaro (JU), 33ST Hernán Vargas x R. Reynaga (JU), 41ST Rodrigo Giménez x R. Villalba (JU).

Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco. Cuarto: Ángel Ayala (todos de Corrientes). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.

