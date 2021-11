Federal A: 4000 entradas para For Ever ante Racing de Córdoba

Compartir

For Ever y Racing de Córdoba jugarán la semifinal el domingo, a las 18, en Santiago del Estero. Cada club tiene a disposición 4000 populares para vender entre sus hinchas.

For Ever volverá a tener el acompañamiento de su gente. Al igual que en Río Cuarto, el hincha del “Negro” podrá viajar el domingo para ver a su equipo en la cancha de Mitre de Santiago del Estero, en el juego de las semifinales del Reducido del Federal “A” de fútbol.

La diferencia con el partido de cuartos de final ante Cipolletti, en el que el elenco chaqueño ganó 4-3 por penales tras igualar 0 a 0 en los 90’, es que ahora habrá más entradas disponibles: 4000 populares (no habrá plateas). En la otra “semi”, que jugarán Central Norte vs Gimnasia y Tiro en el “Padre Martearena” de Salta, habrá 7000 entradas para cada club (4000 populares 3000 plateas para cada equipo).

Los dirigentes que estuvieron presentes el miércoles por la tarde en el Consejo Federal fueron: Javier Treuque (Secretario del Consejo Federal), Marcelo Moure (Gerente General del Consejo Federal), Héctor Gómez (For Ever), Marcelo Lemos (Racing de Córdoba), Héctor D Francesco (Central Norte de Salta) y Sergio Plaza (Gimnasia y Tiro de Salta).

Durante la reunión se deslizó la posibilidad de que la final por el segundo ascenso se realice en Santiago del Estero, teniendo como sede el Estadio “Madre de Ciudades” siempre y cuando esté disponible debido a otros compromisos. Surge como difícil teniendo en cuenta que la final del Reducido es el 5 de diciembre y la final de la Copa Argentina el miércoles 8 de diciembre en el mismo estadio entre Boca vs Talleres o Godoy Cruz.

En Salta habrá 500

efectivos policiales

Dirigentes de Central Norte y Gimnasia, en la reunión del Consejo, consensuaron el precio de la popular. Las hinchadas serán trasladas al estadio en «onde verde». Analizan instalar un vacunatorio.

La organización para el trascendental e inédito duelo entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, en semifinales del Federal A, logró avanzar. Autoridades del Consejo Federal y dirigentes de los cuatro clubes involucrados se reunieron ayer el calle Viamonte, 5º piso, y consensuaron que el precio de la popular será de $800.

A su vez, se oficializó que el estadio Padre Martearena contará con un aforo de 14 mil personas, el domingo a partir de las 18. Esto significa que podrán asistir 7.000 simpatizantes por cada club; 4.000 populares, 1.500 preferenciales y 1.500 plateas.

En el cónclave estuvieron presentes Héctor de Francesco, presidente cuervo, y Sergio Plaza, miembro de la subcomisión del albo, quienes al igual que sus otros pares recibieron las entradas impresas para comenzar a organizar la venta en sus respectivas instituciones.

Cuando parecía que nada podía salir mal y no se volverían a cometer los mismo errores en la confección de las entradas (idénticas), el Consejo Federal volvió a dar la nota; Gimnasia y Central Norte recibieron el mismo modelo en la confección de las entradas.

­Increíble pero real! Esto podría ser un dolor de cabeza para los dirigentes del club de calle Vicente López, porque en caso que los hinchas cuervos agoten las localidades, optarían por concurrir a las boleterías del Gigante del Norte, como pasó en la fase anterior.

