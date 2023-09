Federal A: Boca Unidos alternativo cayó ante el puntero Gimnasia y Tiro

En el encuentro correspondiente a la 30º fecha de la Zona 4 del Torneo Federal «A» de Fútbol, Boca Unidos con un mix de más suplentes que titulares perdió este miércoles como visitante ante el puntero Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0. El «aurirrojo» cortó una mini racha ganadora de dos festejos seguidos, y el próximo domingo recibirá a Crucero del Norte en el Predio «Leoncio Benítez».

En el inicio del partido la primera fue para Boca Unidos, ya que al minuto de juego luego de una jugada de Francisco Esteche, donde tras rebotar en un jugador de Gimnasia la pelota le terminó quedando a Ignacio Méndez, quién remató desde afuera del área pero el arquero Federico Abadía voló para mandar el balón al corner. A los 9´ respondió Gimnasia, luego de un centro desde la derecha de Exequiel Narese, terminó cruzando todo el área del «aurirrojo», y por detrás apareció Rubén Villarreal, quién remató de zurda pero el balón se fue por encima del travesaño del arco defendido por Lucas De León. A los 11´, Fabricio Rojas recuperó la pelota en la mitad de la cancha, para habilitar a Walter Busse, quién remató desde afuera del área que fue bien contenido por Lucas De León.

A los 15´, un mal despeje de Ignacio Sanabria, le terminó quedando a Francisco Esteche, que no se animó a encararlo al defensor de Gimnasia, y decidió rematar desde lejos, pero su envió fue muy suave y quedó en las manos de Federico Abadía. A los 20, luego de un tiro libre casi desde la mitad de la cancha, la pelota encontró la cabeza de Daniel Abello, pero la pelota terminó en las manos de Lucas De León, quién de a poco se iba transformando en uno de los jugadores destacados de Boca Unidos.

A los 21´, nuevamente mediante un tiro libre lejano desde el sector izquierdo, el envió encontró la cabeza de Ivo Chávez que descolocó a Lucas De León, para poner en ventaja al elenco salteño por 1 a 0. A los 35´, aviso Boca Unidos luego de varios minutos de dominio de Gimnasia, mediante un disparo desde afuera del área de Saúl Abecasis que dejaba sin respuestas al arquero Federico Abadía, que solo alcanzó a mirar como la pelota pasó rozando el travesaño de su arco.

En el segundo tiempo, Gimnasia tuvo otra chance clara de gol a los 5´, luego de un nuevo tiro libre de Walter Busse derivó en Daniel Abello, que volvió a ganar dentro del área de Boca Unidos, pero esta vez no fue de cabeza sino que alcanzó a conectar el envió de zurda, pero la pelota quedó en las manos de Lucas De León. A los 7´, nuevamente con la formula utilizada durante todo el partido por el local que eran los tiros libres, apareció muy sólo Daniel Abello dentro del área, pero su cabezazo se fue por encima del arco «aurirrojo».

A los 19´, Boca Unidos se quedó con un jugador menos debido a la expulsión de Alejandro Leani, quién vio la segunda tarjera amarilla luego de una infracción que no dio la sensación de ser merecedora de tarjeta, pero el árbitro Fernando Rekers así lo consideró y dejó al equipo correntino con diez jugadores, en un encuentro donde fue superado por Gimnasia en todo su desarrollo. Ante esa situación el equipo conducido por «Pipa» Estévez ya le hizo muy cuesta arriba el encuentro, y terminó perdiendo por 1 a 0.

