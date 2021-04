Federal A: Boca Unidos con bajas para enfrentar a Chaco For Ever

Compartir

El plantel de Boca Unidos continúa con los trabajos en su predio de cara al partido del domingo ante Chaco For Ever, donde el técnico Alfredo Grelak tendrá que hacer cambios obligados.

Boca Unidos hará su presentación en condición de local el próximo domingo cuando reciba a Chaco For Ever, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona “B” del Torneo Federal “A” de Fútbol. El encuentro se disputará en el predio Leoncio Benítez desde las 16 hs, con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela.

Para este compromiso el técnico Alfredo Grelak deberá realizar cambios obligados, ya que en el primer partido de la temporada ante Central Norte, el delantero Gonzalo Ríos fue expulsado y deberá cumplir una fecha de suspensión. Por ello el DT deberá buscar un reemplazante, que en principio habría dos nombres para ocupar ese lugar, Ignacio Valsangiácomo y Lautaro Larrasábal.

En tanto que el cuerpo médico de la institución de la ribera correntina deberá evaluar durante estos días la evolución de la molestia física que sufriera Maximiliano Oliva el pasado domingo, donde debió abandonar el campo y fue reemplazado por Saúl Abecasis, que podría ocupar ese lugar en la formación titular ante el “negro” chaqueño.

Además recordemos que Santiago López Demarchi y Martín Peralta, que vienen de perderse el debut ante Central Norte, también estarán ausentes para el compromiso del próximo domingo ante Chaco For Ever, ya que el defensor se encuentra recuperando de un desgarro, y el delantero tucumano también esta en proceso de recuperación de un esguince de rodilla.

