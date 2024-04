Federal A: Boca Unidos empató en Garupá y sigue sin poder ganar en la temporada

En el debut de Roberto Marioni como técnico interino, Boca Unidos empató 1 a 1 este sábado en su visita a Crucero del Norte, en el encuentro correspondiente la sexta fecha de la zona 4 del Torneo Federal «A» de fútbol. Con este resultado el elenco correntino continúa sin poder ganar en lo que va de temporada.

En el cotejo que se llevó a cabo en el estadio «Comandante Andrés Guacurarí», en el paraje Santa Inés de la ciudad de Garupá, donde el equipo correntino se adelantó en el marcador con la conquista de Joaquín Livera, después se replegó y el arquero Lucas de León se convirtió en figura, pero sobre el final de la primera parte Matías Domínguez puso la igualdad para el «colectivero».

En el segundo tiempo, con un hombre menos por la expulsión de Matías Espínola, prácticamente no atacó y se conformó con el empate. Sin embargo, llegó al gol, pero en otro fallo polémico, el árbitro Gustavo Benítes anuló la jugada por una inexistentes posición adelantada.

Crucero arrancó impreciso y en la primera llegada profunda del encuentro Boca Unidos se topó con la apertura del marcador. A los 11′, tras una pared con el “Toni” Medina, Joaquín Livera recibió en puertas del área y sacó un potente disparo para poner el 1-0.

Tras quedar en desventaja, no se puede decir que Crucero no intentó, porque lo hizo y trasformó en figura al arquero Lucas De León, clave para sostener el resultado con grandes atajadas. Pero dio la sensación que sus llegadas fuero más producto del ímpetu que de juego propio.

En el complemento, el «aurirrojo» se quedó con uno menos por la expulsión de Matías Espíndola y era el momento de aprovechar para los misioneros. Pero equivocaron el camino y esto facilitó la tarea de un equipo conducido interinamente por Roberto Marioni, que fue inteligente para sostener el marcador.

La polémica estuvo en el segundo tiempo, cuando Leandro Gómez habilitó a Joaquín Livera que llegó por el sector izquierdo y con un remate potente batió a Josué Ayala, sin embargo el árbitro Gustavo Benítez sancionó una inexistente posición adelantada y no convalidó el gol correntino.

Con esta igualdad, Boca Unidos continúa en el último puesto de la Zona 4, y todavía sin poder ganar en lo que va de la temporada, ya que tras haber disputado un total de cinco encuentros perdió dos y empate tres. El camino de los de la ribera correntina seguirá el próximo fin de semana cuando reciba en su predio del barrio 17 de Agosto a Juventud Antoniana de Salta.