Federal A: Boca Unidos espera la autorización para volver a entrenar

En Corrientes, la entidad que tiene su estadio en el barrio 17 de Agosto, deberá disponer de varias de sus canchas para hacerlo lo más efectivo posible cuando se permita la vuelta de la actividad.

El fútbol argentino dio su primer paso hacia el posible retorno a los entrenamientos en un futuro que, esperan, no sea tan lejano. La idea de tener listo un protocolo es justamente para agilizar su aplicación una vez que estén dadas las condiciones. La comisión de médicos convocados por la casa madre del fútbol confeccionó la lista de medidas que serán analizadas por los especialistas.

Fue Boca Unidos, junto a otros clubes de la ciudad, el que elevó hace algunas semanas un pedido formal a la Secretaría de Deportes de Corrientes para volver a darle vida al club, teniendo en cuenta la situación “tranquila” que vive nuestro territorio respecto a la propagación del virus. La propuesta no sólo abarcaba el ámbito profesional, sino también la vuelta del fútbol 5 y de las disciplinas que se practican en el Leoncio Benítez.

En lo que hace al plantel del Federal A, todo quedó en manos de AFA porque dispuso que el retorno será en simultáneo en todas las categorías y provincias. Dada la situación compleja, sobre todo en Buenos Aires y Chaco, la espera seguramente se alargará un poco más.

Mientras tanto, en Boca Unidos siguen trabajando en detalles para poder cumplir de la manera mas eficiente el protocolo. “Tenemos la particularidad que nuestro predio es extenso y grande, lo que nos da la posibilidad de distribuir con distanciamiento a los chicos y grandes. Cuando se den las condiciones y el Gobierno lo disponga, estaremos preparados y estudiados para que la vuelta sea lo mas pronto posible”, había comentado el presidente, Marcelo Insaurralde al blog República Aurirroja.

La cantidad de canchas con las que cuenta el Complejo, ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 12, permitirá una buena división de los planteles cuando vuelvan a entrenar. Algunos puntos del protocolo oficial de AFA son los siguientes:

-Comenzar a entrenar en grupos de seis futbolistas.

-Los clubes que tengan un predio con varias canchas, podrán entrenar en simultáneo.

-Cada jugador deberá llegar con su auto y vestido para arrancar a entrenar. Y deberá irse de la misma manera.

-En caso que haya futbolistas que no puedan trasladarse con un vehículo propio, los clubes deberán disponer de un transporte puerta a puerta que pase a buscarlos y dejarlos en su domicilio luego.

La aclaración del máximo órgano del fútbol argentino es que cada institución podrá definir ciertas particularidades. Si bien todavía no hay fechas, así como se dijo que podría ser a principios de agosto, no hay indicios que ello pueda suceder. Hoy lo importante es que se dio un paso, ahora resta la confirmación del Gobierno para poder llevarlo a cabo una vez que estén dadas las condiciones.