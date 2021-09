Federal A: Chaco For Ever no pasó del empate ante Unión de Súnchales

Compartir

For Ever igualó sin abrir el marcador ante Unión en Sunchales, en un partido que aburrió a todo el mundo por la fecha 24. Ninguno se animó a ganarlo y se atacaron poquito. El miércoles, el “Negro” recibirá a Crucero del Norte.

En un partido muy discreto y con escasas situaciones de peligro, For Ever no pudo doblegar a un pobre Unión en Sunchales e igualaron 0 a 0, en juego de la 24ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol disputado este sábado por la tarde.

Poca ambición en ambos equipos que se atacaron poquito y no tuvieron ideas como para sacarse ventajas. Lo bueno para el equipo de Cravero es que sigue cuarto y de cara a los play off eso le permitirá jugar como local en el primer cruce. En la próxima fecha, que se jugará el próximo miércoles, el conjunto chaqueño recibirá a Crucero del Norte a las 18.30.

Síntesis

UNIÓN (0): Joaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione, Tomás Federico y Cristian Sánchez; Diego López y Ricardo Villar; y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Marcos Giménez, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Ricardo Acosta, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Mauro Siergiejuk. DT: Daniel Cravero.

Cambios: 21ST David Valdez x Ricardo Acosta (FE), 25ST Lucas Jofré x Leandro Allende (FE),31ST Enzo Bruno x Marcos Giménez (FE), 31ST Matías Romero x Mauro Siergiejuk (FE).

Incidencias: 39ST Ricardo Villar (U), expulsado

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego). Cuarto: Juan Nebbietti (Río Colorado). Estadio: “De la Avenida”, de Unión.

Sarmiento complicó su clasificación

Sarmiento cayó por 3 a 1 ante Sportivo Las Parejas, de local en el Centenario, por la 24ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”, y complicó un poco más su clasificación a la segunda fase del campeonato.

Quedó a tres puntos de los equipos que están buscando la chance de luchar por el segundo ascenso que ofrece la categoría a la Primera Nacional, con 5 partidos más aún para disputar en esta primera etapa del torneo.

En la próxima fecha enfrentará el miércoles a Boca Unidos de Corrientes, como visitante.

Los tantos fueron convertidos por Nahuel Spek en dos ocasiones y Daniel Salvatierra para el conjunto visitante, descontó transitoriamente Guillermo Sánchez para Sarmiento.

