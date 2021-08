Federal A: Chaco For Ever perdió en tierras santafesinas

Compartir

Linkedin Print

El rendimiento de For Ever no fue bueno y perdió 2 a 0 ante Las Parejas. Agustín Lavezzi y Nahuel Speck le dieron el triunfo a los santafesinos de Sportivo Las Parejas. El equipo de Cravero recibirá el domingo a Boca Unidos.

En un partido parejo donde Las Parejas golpeó en los momentos claves, el elenco santafesino derrotó a For Ever por 2 a 0 con tantos convertidos por Agustín Lavezzi y Nahuel Speck, en juego de la 16ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol. Disputado este domingo por la tarde.

El equipo de Cravero desaprovechó sus pocas ocasiones y sufrió en defensa ante un equipo que jugó de manera inteligente y supo aprovechar sus ocasiones.

El conjunto chaqueño quedó muy lejos de Racing de Córdoba y se empieza a despedir de la chance de pelear por el primer ascenso. En la próxima fecha recibirá a Boca Unidos con la premisa de recuperar la senda de la victoria y su mejor versión.

LAS PAREJAS (2): Leonel Ramírez; Juan Pablo Vaschetto, Rodrigo Lechner, Maximiliano Romero y Luciano Lapetina; Santiago Briñone, Maximiliano Ribero, Federico Pizzichini y Santiago Gutiérrez; Daniel Salvatierra y Agustín Lavezzi. DT: Leonardo Fernández.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Marcos Fissore, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Matías Romero y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.

Goles: 20PT Agustín Lavezzi (LP), 46ST Nahuel Speck (LP)

Incidencia: 47ST Emanuel Díaz (FE), expulsado.

Cambios: 23ST Lucas Jofré x Leandro Allende (FE), 25ST Nahuel Speck x Santiago Gutiérrez (LP), 34ST Valentín Quiroga x Federico Pizzichini (LP), 34ST Ricardo Acosta x Gaspar Triverio (FE), 34ST Mauro Siergiejuk x Marcos Fissore (FE), 45ST Santiago Gioria x Agustín Lavezzi (FE), 45ST Nicolás Retamar x Santiago Briñone (LP).

Árbitro: César Ceballo (Córdoba). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Emanuel Serale (Córdoba). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario).

Estadio: “La Perrera”, de Las Parejas.

Compartir

Linkedin Print