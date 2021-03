Federal A: Chaco For Ever venció nuevamente a Boca Unidos

Compartir

Linkedin Print

Boca Unidos disputó este sábado su segundo encuentro amistoso de la pretemporada, donde en su visita a Chaco For Ever, la formación titular cayó por 2 a 0. El plantel que conduce Alfredo Grelak tuvo varias bajas por lesiones y por lo que el DT tuvo que probar variantes.

La pretemporada de Boca Unidos de cara al torneo Federal “A” que dará inicio el domingo 11 de abril, continúo este sábado con un nuevo partido amistoso frente a Chaco For Ever. El encuentro principal se jugó en el estadio Juan Alberto García ubicado en la capital chaqueña, donde el dueño de casa se impuso por 2 a 0. En tanto que la formación alternativa del “aurirrojo” se quedó con la victoria por 2 a 1.

Para Boca Unidos fue su segundo partido de preparación. El primero lo jugó contra el mismo rival, el pasado martes en el complejo Leoncio Benítez de la ciudad de Corrientes. Respecto a la formación titular que presentó Alfredo Grelak, no será de la partida Franco Lazzaroni que sufrió una contractura y será cuidado hasta la próxima semana. Para cubrir esa plaza se produzco la presentación de Santiago López Demarchi, uno de los refuerzos que llegó para el próximo certamen.

El DT se había mostrado muy conforme luego del juego del martes, reconociendo que hay mucho por trabajar y corregir y por eso no se descartan otras variantes. Este sábado estuvo desde el inicio el arquero Luis Ardente en lugar de Christian Martínez. El plantel boquense todavía no pudo contar con los lesionados Maximiliano Oliva, Nicolás Monje, Alejandro Leani, Carlos Arriola y Fabio Godoy.

Por otra parte, el próximo viernes el elenco correntino se vera las caras con Sarmiento en Resistencia. No se descarta algunos partidos frente a Crucero del Norte. Además, en los próximos días podría confirmarse la fecha del 31 de marzo -¿en San Juan?- para que se enfrenten ante Godoy Cruz de Mendoza, en el duelo de los 16avos de final de la Copa Argentina.

Compartir

Linkedin Print