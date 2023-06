Federal A: con un doblete de Olego, Sarmiento le ganó a Crucero del Norte

Sarmiento volvió a ganar en el Centenario y sonríe. Fue por 3 a 1 a Crucero del Norte de Misiones, con un doblete del goleador Olego y otro de Cuevas. El “Decano” se ubica segundo, a tres puntos de Gimnasia y Tiro.

En el marco de la 17ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal A, Sarmiento le ganó como local 3 a 1 a Crucero del norte. Franco Olego por dos y Emmanuel Cuevas, los goles del “Decano”. Ignacio Valsangiacomo empató transitoriamente para el “Colectivero”. El conjunto de Nazareno Godoy queda a tres puntos del puntero Gimnasia y Tiro.

El partido

Sarmiento muy ofensivo, con su tradicional 4-4-2, pero con dos volantes de ataque y juego como Schiavoni y Auzqui, y bien de punta Olego y Vega. Cuando el “Decano” tenía la pelota, Diego Auzqui se soltaba para intentar ser el generador de juego y conectar con los dos «9». Crucero del Norte entendió sus limitaciones y trató de rescatar algún punto de visitante, por eso se ordenó en el fondo y jugó a la recuperación en la mitad del campo, por medio de la velocidad de sus volantes.

El “Colectivero” se animó un poco más en el inicio y tuvo dos chances para poder abrir el marcador. Todo por medio de la velocidad de sus volantes, la primera un centro desde la izquierda ejecutado por Zarza y nadie ingresó para poder empujarla. Luego, buena pared entre Torres y Figueroa, que el propio Figueroa mano a mano con Di Fulvio la mandó afuera.

Sarmiento no se quiso quedar atrás, apretó el acelerador y se perdió el gol. Pelota estupenda a espalda de los centrales para Vega, éste corrió, ganó en velocidad y la cedió para que solo ingresando por el área defina Olego, pero el goleador la mandó por encima del travesaño. En 20 minutos de juego, el partido 0 a 0.

Pero los goleadores son así y la siguiente que le quedó a Olego, no perdonó. Sarmiento volvió a construir una muy buena jugada, pelota de Auzqui hacia Franco Olego, este ingresó al área, se acomodó y de volea la puso contra el caño izquierdo de Del Riego, que nada tuvo para hacer. El “Decano” 1 a 0, a los 29 minutos.

Sarmiento luego del gol se acomodó mejor en el campo, intento jugar más y aprovechar la velocidad de Vega, entendiendo que el “Colectivero” iba a salir de la cueva en busca del empate. Crucero adelanto sus líneas y buscó ser protagonista con la pelota en los pies, pero esto no funcionó y siguió siendo el mismo de siempre. Por eso, se fueron al descanso 1 a 0 a favor del “Decano”.

Ya en el complemento, Sarmiento arranco parado en posición de ataque y pudo aumentar el marcador. Jugada nuevamente para aprovechar la velocidad de Vega, el cual entró al área, eludió a su marcador y definió de zurda, tapó muy bien Del Riego y en el rebote empujaba para el gol Olego, pero en posición adelantada. El marcador todavía 1 a 0 a favor del conjunto de “Naza” Godoy, en 5 minutos.

Sarmiento se metió muy atrás, Crucero avanzó sus líneas, presionó alto y empató el partido. Buen centro desde la derecha del ingresado Del Sole, la bajo muy bien Mainero para Ignacio Valsangiacomo, que la acarició de volea y convirtió un verdadero golazo. Partido1 a 1 a los 19 minutos.

En una tarde llena de golazos, Cuevas no se quiso quedar atrás y convirtió el suyo, para dar la ventaja a Sarmiento. Cuando Crucero era mejor y estaba envalentonado, llegó un centro desde la izquierda, rechazo la defensa del “Colectivero” y Emmanuel Cueva sacó un zapatazo hermoso que se metió contra el caño derecho de Del Riego. El “Decano” ganaba 2 a 1, a los 38 minutos.

Sarmiento continúo buscando el gol y logró sentenciar la historia. Escapada de Cuevas (de buen partido) por izquierda, ejecutó un lindo centro hacia el área chica y tras la mala salida del arquero Del Riego, entró para empujarla solo y con todo el arco a su merced Franco Olego. 3 a 1 en 40 minutos.

Sarmiento supo presionar cuando era necesario, tener la pelota y sobre todo ser efectivo frente al arco rival. La vuelta del goleador Olego y la buena jerarquía de los refuerzos Vega y Cuevas, hicieron que pueda sacar a delante un partido muy duro. Ganó el “Deca”, quedó a tres de la punta y sonríe todo el pueblo sarmientista.

Sintesis

Sarmiento (3): Emilio Di Fulvio; Mariano Puch, Facundo Pardo, Franco Domínguez y Fernando Ponce; Franco Schiavoni, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Diego Auzqui; Franco Olego y Claudio Vega. DT: Nazareno Godoy.

Crucero del Norte (1): Francisco Del Riego; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Eric Cristaldo y Nicolás Inostroza; Lautaro Soto, Lucas Marciante, Gonzalo Melgarejo y Juan Manuel Zarza; Gastón Torres; Ignacio Valsangiacomo. DT: Carlos Macchi.

Goles: 29ST Franco Olego (S). 19ST Ignacio Valsangiacomo (CN). 38ST Emmanuel Cuevas (S). 40ST Franco Olego (S).

Cambios: ST Alejo Mainero por Lautaro Soto (CN), 14ST Emmanuel Cuevas y Gonzalo Cañete por Diego Auzqui y Franco Schiavoni (S), 17ST Nicolás Del Sole por Nicolás Portillo (CN), 17ST Juan Manuel Torres por Claudio Vega (S), 29ST Iván Benítez por Gonzalo Melgarejo (CN), Eduardo Bogarin y Emmanuel Isuardi por Nicolás Inostroza y Walter Figueroa (CN).

Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Luis Ortiz y Williams Abdala. Cuarto Árbitro: Emilio Maguna. Cancha: Estadio Centenario, de Sarmiento.