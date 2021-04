Federal A: Crucero del Norte venció al Decano

Compartir

En un partido parejo, Sarmiento terminó cayendo sobre el final, acentuando su flojo momento, en tres fechas no pudo ganar con dos derrotas (las dos fuera de casa), un empate, y un solo gol en tres partidos. Poco, muy poco para un equipo que siempre tiene la vara alta.

El partido

Valdez apostó por un esquema especulativo, que en cierta medida le salió bien en gran parte del encuentro. La idea era jugar a esperar a Crucero del Norte, y salir rápido de contragolpe. Desgastar al conjunto “Colectivero” en la primera parte, y mandar a la cancha a los de juego más prolijo en el segundo tiempo.

Y salió bien, porque siempre es más fácil jugar apostando a la equivocación del adversario, y a partir de allí generar peligro. Eso sí, una nueva versión de los equipos de Valdez, siempre acostumbrados a ser protagonistas, o al menos intentarlo.

Así y todo el “Decano” contó con las dos más claras del partido, primero un remate de Parera que se fue muy alto, tras un buen pase de Silba que recuperó en la salida misma de Crucero, apurando a Motta, sobre el final del primer tiempo. Y luego una acción incomprensible de Fernández, que la tiró por sobre el travesaño, con todo el arco prácticamente a su disposición, en el complemento.

Más allá que a este “nuevo” Sarmiento le falta juego, y que Valdez va recuperando de a poco a jugadores como Piz y Torres de sus lesiones, y pone en cancha en cuenta gotas a futbolistas como Fernández y Montenegro, que le pueden dar ese salto de calidad del cual tanto habla el entrenador; el partido se jugó como imaginó el DT “Decano”: recuperar y agredir, pero falló en las pocas claras que tuvo.

Cuando el partido se moría, y ni siquiera el propio Crucero imaginaba, la defensa visitante no la pudo sacar tras una serie de rebotes, Motta aportó claridad en la tiniebla del área con un pase hacia el medio, que Klusener quiso parar y se le fue larga, pero para su fortuna la pelota se terminó introduciendo en el arco, ante el esfuerzo desesperado de Carrera.

El gol a los 48 minutos, fue una síntesis de lo que resultó el partido, confuso, enredado, desprolijo, pero a Crucero poco le importó. Sarmiento volvió a quedarse sin nada en su salida, y cada vez más acentúa su flojo presente en el torneo. Ahora llegará Central Norte de Salta de local, en lo que será la previa del clásico ante For Ever.

CRUCERO DEL NORTE (1): Guillermo Bachke; Alejandro Pérez, Lucas Navarro, Gastón García y Héctor Millán; Abel Méndez (40ST Maximiliano Perussato), Baltazar Cabrera (24ST Lucas Caballero), Pablo Motta y Axel Vallejos (15ST Álvaro Klusener); Rodrigo Cerdan (40ST Fabrizio Caruso) y Cristian Campozano. DT: Carlos Marckzuk.

SARMIENTO (0): Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo (45ST Emmanuel Córdoba), Brian Negro y Federico López; Maximiliano Acevedo (21ST Ángel Piz), Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu (30ST Mauro Buono); Gonzalo Cañete (21ST Joaquín Fernández), Luis Silba (30ST Santiago Vargas) y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

