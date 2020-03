Federal A: Crucero venció a Gimnasia de Concepción y le dio una mano a San Martín y a varios más

Compartir

En un partido válido por la fecha 23 del Federal A, Crucero le ganó 2 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay gracias a un doblete de Agustín Bellone. El equipo de Misiones le dio una mano a los que luchan con el lobo por el descenso, entre ellos San Martín, Sportivo Belgrano y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Se jugó a puertas cerradas por la emergencia sanitaria y dejó al equipo misionero nuevamente en la carrera por meterse en los puestos clasificación de la zona A.

Boca Unidos sigue

sin poder ganar

El ‘Aurirrojo’ y Central Norte de Salta igualaron 1 a 1, en el encuentro que cerró la 23ra fecha de la zona 1 del Torneo Federal A. Gabriel Morales abrió la cuenta pero Enzo Gaggi, a 10 del final, puso el empate. Los correntinos llevan 6 sin ganar, con 4 derrotas. En la siguiente visitará a Juventud Unida. Como se había anunciado, se jugó a puertas cerradas.

Sportivo Belgrano empató

ante Unión de Sunchales

En el marco de la 23º fecha del Torneo Federal “A”, Sportivo Belgrano igualó 1 a 1 ante Unión de Sunchales.

El conjunto que conduce técnicamente Carlos Mazzola empató en condición de visitante 1 a 1 frente a Unión de Sunchales y quedó a dos puntos de la zona del descenso.

Empate en cero entre For Ever

y Defensores de Belgrano

En un partido aburrido y de trámite parejo, For Ever y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo igualaron sin abrir el marcador. Una pobre presentación de For Ever que continuará al cierre de la vigésimo tercera fecha, en la tercera colocación.

Posiciones

Güemes 38, Sarmiento 36, For Ever 35, Sp. Las Parejas 33, Central Norte 32, DEPRO 31, Douglas Haig 30, Defensores de Belgrano 29, Crucero del Norte 29, Unión 28, Boca Unidos 26, Juventud Unida 21, San Martín 21, Sportivo Belgrano 20 y Gimnasia CDU 18.

24ta. Fecha – 22/03/20: G. Y Esgrima Vs. Union S., Def. Belgrano Vs. Crucero Del N., Ctral. Norte Vs. C. For Ever, Juv. Unida G. Vs. Boca Unidos, Sarmiento Vs. Douglas Haig, San Martin F. Vs. De.Pro., Sportivo Ac Vs. At. Güemes y Libre: Sp. Belgrano.