Federal A: Cuevas y Romero serán titulares en For Ever ante Gimnasia

Compartir

Linkedin Print

Un golpe no le permitió a Cristian Barinaga entrenar con normalidad en la semana y el “10” es la gran duda de cara al choque del domingo, a las 19, cuando For Ever visite a Gimnasia de Concepción del Uruguay, en juego de la 29ª y penúltima fecha del Federal “A”.

El “Negro” hizo fútbol el jueves por la tarde y el DT Daniel Cravero puso a Cristian Ibarra para jugar por Barinaga. Además, habrá tres cambios obligados ya que Yair Marín, Fabricio Elgorriaga y Oscar “Gomito” Gómez llegaron a las cinco amarillas y por ellos ingresarán, de forma respectiva, David Valdez, César More y Gonzalo Alarcón. Además, el entrenador probó con Marcos Giménez por Lucas Jofré y Enzo Bruno por Leandro Allende.

El 11 que se perfila: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Marcos Fissore y César More; Marcos Giménez, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Barinaga o Cristian Ibarra y Matías Romero.

Sarmiento recibe

a Sportivo Belgrano

Tres cambios presentaría Sarmiento este domingo, a las 16, cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco, en un encuentro válido por la penúltima fecha de la zona Norte del Federal “A”, en donde al «decano» solo le sirve ganar.

En la práctica de fútbol, el director técnico Ariel Damato paró el equipo y se vieron tres modificaciones para el partido. El regreso de Brian Berlo a la defensa por Franco Domínguez; la vuelta de Daniel Ibáñez por Cristian Almirón en la mitad de la cancha; y el retorno de Gonzalo Cañete por Guillermo Sánchez. Los tres futbolistas recuperados de lesiones en los últimos cotejos.

De esta forma Sarmiento formaría con: Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Brian Berlo, Emanuel Córdoba y Federico López; Daniel Ibáñez, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.

Luego Damato hizo cambios. Franco Domínguez ingresó por Berlo, Rodrigo Montenegro por Ibáñez, «Toto» González por Cañete y Joel Vargas por Silba. Pero el equipo que puso primero en cancha es el que arrancará el juego ante los cordobeses.

Para Sarmiento el del domingo es un cotejo decisivo, está obligado a ganar para así seguir con chances de clasificación en la última fecha, donde enfrentará como visitante a Defensores de Pronunciamiento.

Compartir

Linkedin Print