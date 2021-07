Federal A: Cuevas y Romero titulares en el empate de Chaco For Ever ante Crucero

Compartir

For Ever cosechó un punto en Garupá al igualar 0 a 0 ante Crucero del Norte, en juego de la 10ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol jugado este sábado por la tarde.

El punto tuvo gusto a poco para el “Negro”, ya que Crucero es uno de los equipos más flojos en la tabla. Además, ganó Racing de Córdoba y ya le sacó seis puntos al elenco chaqueño en la cima. Ahora, los dirigidos por Daniel Cravero recibirán el miércoles, a las 15.30, a Central Norte de Salta.

Crucero (0): Guillermo Bachke; Alejandro Pérez, Lucas Navarro, Gastón García y Maximiliano Jolod; Rodrigo Cerdán, Lucas Caballero, Pablo Motta y Abel Méndez; Brian Perussato y Álvaro Klusener. DT: Miguel Salinas.

For Ever (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Mauricio Ruiz; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: en Crucero, 22ST Pablo Stupiski x Cerdán; 28ST Baltazar Cabrera x A. Klusener; 41ST René Billalba x B. Perussato. En For Ever, 12ST Ricardo Acosta x M. Ruiz; 18ST Enzo Bruno x M. Romero.

Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta). Asistentes: Gonzalo Ferrari y Sebastián Osudar (ambos de Rosario). Cuarto: Ángel Ayala (Corrientes). Estadio: Andrés Guacurarí, de Crucero.

Sarmiento perdió de

local ante Boca Unidos

Sarmiento perdió nuevamente como local en el Centenario, frente a Boca Unidos de Corrientes, por la 10ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”. Fue por un contundente 3 a 0, por los tantos de Ignacio Valsiagiacomo, Brian Berlo en contra y Carlos Arriola. Ahora jugará el miércoles ante Juventud Unida de Gualeguaychú, como visitante.

