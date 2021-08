Federal A: Cuevas y Romero titulares en la victoria de For Ever ante Boca Unidos

Compartir

En el duelo interprovincial, festejó For Ever. Le ganó 2 a 1 a Boca Unidos de Corrientes con goles de Triverio e Ibarra. Gabi Morales para la visita. Fue este sábado por la fecha 17. Ahora, ante Juventud Unida en Gualeguaychú.

Suma y sigue. For Ever sabía que no podía dejar pasar el tren de la victoria en casa. Y le costó y mucho, pero sumó de a tres. Fue 2 a 1 ante Boca Unidos en el “Juan Alberto García”, en cotejo de la fecha 17 (segunda de las revanchas) del Federal “A” de fútbol jugado este sábado por la tarde.

Los goles del “Negro” los hicieron Gaspar Triverio y Cristian Ibarra, mientras que Gabriel Morales anotó para los correntinos. Sobre el final, la visita terminó con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Monje.

El triunfo ratificó al elenco chaqueño como tercero en la zona Norte. Ahora, visitará el sábado a Juventud Unida de Gualeguaychú.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio y Gonzalo Alarcón; Lucas Jofré, Cristian Ibarra y Leandro Allende; Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

BOCA UNIDOS (1): Luis Ardente; Nicolás Monje, Julián Fernández, Ariel Morales y Alejandro Leani; Diego Sánchez Paredes y Ataliva Schweizer; Gonzalo Ríos, Gabriel Morales y Germán Cochis; Carlos Salom. DT: Leonardo Baroni y Martín Fabro.

Goles: 17PT Gaspar Triverio (FE), 28PT Gabriel Morales (BU). 4ST Cristian Ibarra (FE).

Cambios: 3ST Carlos Arriola x Cochis (BU), 25PT Leonel Niz x Ríos (BU), 29ST Ricardo Acosta x Ibarra y Oscar Gómez x Jofré (FE), 32ST Marcos Fissore x Cuevas y Mauro Siergiejuk x Romero (FE), 43ST Francisco Esteche x Sánchez Paredes (BU) y 43ST Marco Giménez x Triverio (FE).

Incidencias: 37ST N. Monje (BU), expulsado.

Árbitro: Luis Orlando Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y José Ponce (Tucumán). Cuarto: Luis Ortiz (Santiago del Estero). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

