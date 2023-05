Federal A: derrota de la Franja en Rafaela

9 de Julio de Rafaela venía de sumar cuatro de sus últimos seis puntos en juego y este domingo por la tarde buscaba volver a sumar de a tres en condición de local. En frente, San Martín de Formosa, uno de los equipos que actualmente está en zona de clasificación a los playoffs pero que no ha sabido sacar puntos fuera de su provincia. Finalmente, el conjunto rafaelino se quedó con la victoria por 1 a 0 y los tres puntos.

Desde el inicio, el que quizo probar suerte fue la visita con un remate de larga distancia por parte de Vega, pero encontró una gran respuesta de Grinovero para enviar el esférico al córner. Rápidamente respondió el local, con un disparo de Brian Peralta, pero respondió bien el arquero Correa para mantener el 0-0 parcial.

Pasando el primer cuarto de hora, el equipo comandado por Maximiliano Barbero pudo haber abierto el marcador pero la visita tuvo en esos momentos a Correa como su seguro. El ‘1’ le ahogó el grito de gol a Wilson Ruíz Díaz en dos ocasiones: la primera chance fue una pirueta luego de un mal despeje que el arquero envió al córner y más tarde el ’10’ no pudo colocarla pegada al palo derecho de Correa, que volvió a responder.

Sobre los 21′, el que tuvo su chance fue San Martín. Un centro al área y una mala salida de Grinovero pudo haber sido la apertura del marcador, pero Bernal definió por encima del travesaño.

Luego de unos minutos sin acciones de peligro, llegando a los 34′ de la primera parte 9 de Julio volvió a inquietar a San Martín con una pared en velocidad que lo tuvo a Brian Peralta como rematador final, pero su disparo se fue apenas pegado al poste derecho del arco defendido por Correa que acompañaba con la vista.

En la etapa complementaria, el juego bajó en intensidad y con el correr de los minutos, la igualdad en cero beneficiaba al conjunto visitante. 9 de Julio intentaba presionar alto y buscar inquietar el arco rival pero en un par de ocasiones se encontró con la humanidad de Correa, la gran figura de la tarde.

Hasta que una carambola desató la euforia del conjunto rafaelino. Se jugaban 36′ de la parte final cuando la pelota la agarró Braian Peralta, otro de los puntos altos del juego. El ’11’ se movía por el sector izquierdo y sacó un remate que se desvió lo suficiente en Serrano para dejar sin opciones a un Correa que siguió con la mirada el efecto de la pelota y la terminó de visualizar dentro de su arco.

El gol provocó un golpe de efecto en el partido. 9 de Julio apostaba por cuidar el resultado y la pelota, San Martín de Formosa sintió el golpe y no tenía ideas ni formas para inquietar a Grinovero. En tiempo de descuento se fue expulsado Bobadilla en el conjunto formoseño.

El tiempo se consumió y 9 de Julio volvió a ganar en su casa. Sumó de a tres y llegó a las 11 unidades para meterle presión a Central Norte de Salta. El León volvió a contar puntos por tercer partido consecutivo y sueña con salir del fondo de la zona 4. La próxima fecha será visitante de Gimnasia y Tiro de Salta, el animador del grupo. Para San Martín se viene Central Norte en casa.

