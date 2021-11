Federal A: dos salteños, uno de Córdoba y un chaqueño buscan la final

Compartir

Linkedin Print

Domingo de fútbol a pleno en la tercera categoría del fútbol argentino. Se juegan las semifinales a partido único para buscar los dos finalistas por el segundo ascenso a la Primera Nacional. En Santiago del Estero, Chaco For Ever choca con Racing de Córdoba y en Salta con una expectativa tremenda, chocan Gimnasia y Tiro y Central Norte en el clásico de aquella provincia.

En For Ever la única duda radica en la zona izquierda de la mitad de la cancha. Daniel Cravero no confirmó el 11, con lo cual la incógnita de si sigue Enzo Bruno o se mete Leandro Allende se dilucidará el mismo domingo en zona de vestuarios. El resto será el mismo elenco que viene de eliminar consecutivamente a Independiente de Chivilcoy y Cipolletti de Río Negro: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno o Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Se espera un muy buen número de hinchas chaqueños en Santiago del Estero para acompañar al equipo en esta instancia crucial del campeonato. A Río Cuarto fueron alrededor de 1500 simpatizantes, por lo que se espera –al ser una distancia más corta y una instancia más decisiva- que todavía haya más personas en este choque en cancha de Mitre. Este sábado, de 9.30 a 13, será el último momento para que los hinchas de For Ever puedan adquirir entradas en el club. La popular sale $800.

Racing de Córdoba también arribó este viernes por la noche a Santiago. El DT Héctor “Tota” Medina probó tanto en la práctica del jueves por la tarde como en la del viernes por la mañana el mismo 11 que viene de ganarle 2 a 0 a Defensores de Villa Ramallo: Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Facundo Rivero, Marcio Gómez y Juan Albertinazzi; Franco García, Emmanuel Giménez, Mariano Martínez y Leandro Fernández; Martín Garnerone y Nicolás Parodi.

ÁRBITROS – SEMIFINALES

-Domingo 28-11

A las 18, Racing de Córdoba-For Ever, en Mitre. Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Carlos Viglietti (Salto). Cuarto: Joaquín Gil (San Pedro).

-A las 18, Gimnasia y Tiro-Central Norte de Salta, en el “Padre Martearena”. Árbitro: César Ceballo (Córdoba). Asistentes: Mariano Viale (Córdoba) y Emanuel Serale (terna de Córdoba). Cuarto: José Díaz (Villa Mercedes).

Compartir

Linkedin Print