Federal A: el clásico chaqueño fue para el Decano

Personalidad, carácter y mucho corazón, el “Decano” dijo presente, ganó el clásico ante For Ever 1 a 0 con tanto de Gonzalo Cañete por la 5ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol. El equipo de Valdez consiguió este domingo su primer triunfo en el certamen y le propinó la primera derrota a su clásico rival.

Con gol del siempre decisivo en los clásicos Gonzalo Canete, Sarmiento gritó victoria y además de conseguir su primer triunfo en la competencia, le quebró el invicto a For Ever. El equipo de Valdez dio muestra de carácter y personalidad y volvió a sonreír ante su clásico rival que a pesar de buscarlo y tener un hombre de más por la expulsión de Berlo, no tuvo ideas para lastimar el arco de Carrera. Sarmiento fue práctico y mostró nuevamente presencia en el “Gigante de la Avenida”.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Matías Romero y Maximiliano Osurak. DT: Daniel Cravero.

SARMIENTO (1): Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Emmanuel Córdoba, Brian Berlo, y Federico López; Maximiliano Acevedo, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

Gol: 44PT Gonzalo Cañete (S)

Incidencia: 26ST Expulsado Brian Berlo (S)

Cambios: ST Enzo Bruno x Maximiliano Osurak (FE), 5ST Rodrigo Montenegro x Claudio Cevasco (S), 21ST Ricardo Acosta x Oscar Gómez (FE), 21ST Facundo Florentín x Leandro Allende (FE), 28ST Julián Gauna x Luis Silba (S), 32ST David Valdez x Pablo Cuevas (FE), 32ST Manuel Rivas x César More (FE), 36ST Gabriel de León x Maximiliano Acevedo (S), 36ST Joel Vargas x Gonzalo Cañete (S)

Árbitro: Nelson Bejas. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce (terna de Tucumán). Cuarto: Sergio Pérez (Corrientes). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

