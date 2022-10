Federal A: el Decano y el Cuervo repartieron puntos en Resistencia

Compartir

Linkedin Print

Sarmiento igualó 1 a 1 ante Central Norte de Salta, por la 32ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”. Germán Lesman puso en ventaja a Central Norte a los 3 minutos del complemento y lo igualó Franco olego a los 18 minutos. Con este resultado llegó a la cima junto a Racing de Córdoba que juega hoy frente a Defensores de Pronunciamiento. En la próxima fecha el •”Decano” visitará a San Martín de Formosa. Lo positivo es que sigue manteniendo el invicto en el Centenario.

Dentro de un contexto muy estudiado por ambos entrenadores, tomando la referencia de los jugadores más talentosos, para no dejarlos crear, las llegadas fueron escasas para lo que se esperaba entre dos equipos que pelean arriba.

La primera llegada fue para Sarmiento, nació de un lateral que hizo rápido Cañete para Roldán, este se sacó un hombre de encima y remató al arco, apenas por sobre el travesaño.

Luego en una buena jugada colectiva entre Brito, Cañete y Olego, la “Joya” no pudo empujar un buen centro casi sobre la línea del arco. Al instante lo tuvo con un cabezazo de “Lorito” González que se fue apenas por arriba del travesaño tras un tiro libre de Roldán.

Sarmiento no pudo hacer la diferencia, ante un Central Norte que solo tuvo un tiro libre de Lesman, que rebotó en la barrera. muy poco del visitante.

En el inicio del complemento se puso en ventaja el “Cuervo” Salteño por medio de un gran disparo de Lesman, que se sacó la marca de encima y la colocó al palo más alejado de Mitre.

Lo igualó rápido Sarmiento, por medio de una gran recuperación de Ruiz que cedió para Sagarzazu, el “Pelado” habilitó a Roldán y este puso un pase bárbaro a la cabeza de Olego que no perdonó para el 1 a 1.

De allí en adelante lo fue a busca, le generó especialmente sobre el final un par de situaciones en las que pudo desequilibrar, como el cabezazo de Olego que dio en el palo, pero el marcador se mantuvo inalterable. Fue empate en un cotejo muy duro. En la próxima fecha Sarmiento visitará a San Martín de Formosa.

Síntesis

SARMIENTO (1): Lisandro Mitre; Rodrigo López Alba, Facundo Ruiz, Héctor González y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete (29ST Aldo Araujo), Emmanuel Pío, Mariano Martínez (12ST Sergio Sagarzazu) e Israel Roldán (29ST Rodrigo Montenegro); Maximiliano Brito (12ST Nahuel Spek) y Franco Olego. DT: Leonardo Fernández.

CENTRAL NORTE (1): Fabricio Hass; Iván Antunes, Rodrigo Morinigo, Ramiro Enríquez (22ST Juan Martín Capurro) y Manuel Morello; Fausto Apaza (36ST Walter Berrondo), Jonathan Mazola y Emmanuel Rosales (27ST Julio Ramírez); Gonzalo Ríos, Diego Magno y Germán Lesman. DT: Cristian Zurita.

Goles: 3ST Germán Lesman (CN); 18ST Franco Olego (S).

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María, Córdoba). Asistentes: Víctor Manuel Rojas Aguirre (Corrientes) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto). Cuarto: Andrés Leonardo Franco (Corrientes). Estadio: Centenario.

Compartir

Linkedin Print