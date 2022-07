Federal A: el Depro empató con Central Norte antes de su viaje a Formosa

Compartir

Un poco de sal y un poco de azúcar. Así podría definir el empate que hubo ayer en Pronunciamiento entre el local Defensores y Central Norte de Salta. Un resultado que no refleja lo que sucedió en el campo de juego, donde Defensores jugó uno de sus mejores partidos del torneo y dominó en todo momento al equipo salteño que no mostró su juego. El conjunto entrerriano será rival este fin de semana de San Martín en el 17 de Octubre.

El partido comenzó parejo, el roce físico se hacía sentir en cada jugada. La primera situación de peligro fue para el local a los 6 con un remate de Robles que se fue alto. Central Norte buscaba destrabar el juego, pero Magno siempre fue neutralizado por Álvez. En el local crecía la figura de Rivas y un Echagüe que manejaba los hilos de ataque. Por eso no era sorpresa que a los 23, iba a llegar nuevamente el «Azulgrana» con un remate rasante de Rossi. Central iba a tener una sola llegada clara a los 41 y fue a través de Gonzalo Ríos, quién recibió en el área, pero su remate se fue arriba del travesaño. Inmediatamente iba a responder el local, con otro remate de Robles que se fue arriba del horizontal. La última de la primera parte, iba a ser un cabezazo bombeado de Echagüe que dominó bien Hass.

El complemento arranaba con novedades. Chavarría salía por lesión e ingresaba Ramírez. La tónica del complemento empezó como el primero, mucho juego en el medio, pero DEPRO era más punzante. A los 6, una hermosa jugada colectiva, donde la tocaron cinco jugadores locales, derivó en un remate desvíado de Gutiérrez. Minutos más tarde llegó la primera polémica de la tarde, Macheroni ignora un claro agarrón de Rodríguez a Rossi que protestó todo el «Delio Cardozo». El árbitro de Rosario dijo «siga, siga» ante la protesta general del público local. A pesar de eso, el «Azulgrana» sentía que podía herir gravemente a un «Cuervo» que cada vez volaba menos. Sotto ingresaba junto a Ferreyra para darle explosión al atauqe enterriano. A los 16, Echagüe ejecutó un gran tiro libre que se fue cerca del ángulo izquierdo de Hass. El gol estaba po caer, y eso ocurrió a los 22. Grosero error de la defensa visitante queriendo jugar una pelota al medio, la roba el volante de DEPRO y habilitación para Sotto que ante el mano a mano de Hass metió un bombazo para gritar el 1 a 0 merecido. Inmediatamente, Chitero buscó cerrar el partido reforzando la defensa, por eso hizo ingresar a Valente, para resistir las pelotas que vinieran al área. Y desde ese momento el «Cuervo» atacó pero con pelotas aéres. El juego asociado era escaso, y DEPRO aprovechaba para salir de contra. Hasta que llegó el fatídico minuto 35, donde el árbitro Macheroni pitó faltas inexistentes para la visita. Uno de esos centro fue al pie de Ramírez que remataba de aire y la pelota salía afuera. Y en el minuto 43, apareció la cabeza salvadora de Sánchez para marcar el 1-1 final. Después del gol inmediatamente fue expulsado Antunes, tras una discusión con Valente. La última la tendría DEPRO con un remate de Bravo que contuvo Hass sobre la línea o no tan sobre la línea. Todo el público local pidió el gol, pero Macheroni dijo que no había entrado la pelota, generando así la segunda polémica de la tarde. Final con gusto agridulce para DEPRO que merecía ganar el encuentro. El dato bueno es que el plantel fue despedido con aplausos reconociendo que este es el camino. En la próxima fecha, DEPRO buscará los tres puntos en Formosa, mientras que Central Norte recibirá a Unión de Sunchales.

