Federal A: el regreso se evalúa para setiembre y con octogonales

En el Torneo Federal “A” se plantean interrogantes importantes de cara al futuro. ¿Cómo seguirá? ¿A partir de cuándo? ¿Se cambia el sistema de definición? Esas son algunas de las preguntas que muchos se hacen y que no tienen respuestas.

La idea es que la pelota vuelva a rodar en septiembre con el Torneo Federal “A”, en cuya competencia se reemplazarían los hexagonales que están programados reglamentariamente, por una disputa de octogonales.

En consecuencia, en esa eventual reanudación del fútbol sería con ocho instituciones de cada zona (son dos) las que compitan por los dos ascensos directos, y no seis como estaba previsto inicialmente.

Siendo más precisos en ese abanico de posibles escenarios, hay que decir que: Güemes, Sarmiento (R), Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas, Central Norte, Defensores de Pronunciamiento, Douglas Haig y Defensores de Villa Ramallo (Zona 1).

En la otra zona, lo harían Villa Mitre, Deportivo Maipú, HLH, Deportivo Madryn, Juventud Unida Universitario, Ferro de Pico, Sansinena y Olimpo (Zona 2), serían los clasificados del hipotético octogonal.