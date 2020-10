Federal A: es la hora de jugar para Sarmiento y For Ever

Compartir

Linkedin Print

“Chiqui” Tapia confirmó que el sábado 21 de noviembre vuelve el certamen federal. Sarmiento y For Ever comenzarán allí su lucha por el ascenso. Estamos a 37 días del arranque. El Regional Amateur volvería el 29 de noviembre.

El presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó que el torneo Federal de fútbol comenzará el sábado 21 de noviembre y develó todas las incógnitas que había en derredor del inicio del certamen.

Así, Sarmiento y For Ever ya saben que les quedan 37 días para ajustar todos los detalles de cara al inicio del certamen. El formato se definirá en una reunión virtual que se realizará el viernes 23 o sábado 24 de este mes con los presidentes de los 26 clubes participantes y el titular del Consejo Federal de AFA, Pablo Toviggino.

Sarmiento inició sus prácticas el lunes 28 de septiembre, por lo que contará en total con 54 días (siete semanas y media) para poner a punto el equipo. For Ever arrancó el sábado 3 de octubre y tendrá en total 49 días para preparar todo (siete semanas).

Torneo Regional amateur:

hasta el 27/10 los clubes

definen o no su participación

Todavía falta definir la vuelta del Torneo Regional Amateur, pero lo que es una certeza es que los clubes tendrán que confirmar participación.

Hoy, a última hora, los clubes de cada liga recibirán una circular pidiendo que confirmen si participarán de la competencia. Tendrán tiempo hasta el 27/10 para confirmar su asistencia. Si dicen que sí y luego se bajan, tendrán sanción. De bajarse antes del 27 no habrá penalización.

Por otra parte, los clubes ya pueden entrenar siempre y cuando cumplan con el protocolo oficial. Deben contar con la habilitación municipal y provincial.