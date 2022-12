Federal A: Facundo Pardo es nuevo jugador de Sarmiento

A la espera de comenzar con los trabajos de pretemporada, planificados para el 5 de enero, Sarmiento continúa sumando jugadores a su plantilla.

Por eso llegaron el marcador central Facundo Samuel Pardo, nacido el 8 de mayo de 1998 en Formosa. Defensor proveniente del Club Ferro Carril Oeste. Pardo realizó inferiores en Newells Old Boys de Rosario y en 2013 integró las Selecciones Juveniles de AFA.

Por su parte Santiago Gioria, que nació el 18 de marzo de 1999 en Monte Vera, Santa Fe, proviene de Unión de Santa Fe, donde terminó su vínculo Profesional. También se desenvuelve como defensor, marcador central.

Además, llegaron al equipo de Leonardo Fernández el lateral derecho Nahuel Gómez, el delantero Daniel Salvatierra y los volantes Franco Schiavoni y Diego Auzqui.

Los seis jugadores con los cuales Sarmiento acordó su continuidad son Iván Gorosito, Luciano Lapetina, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu, Mariano Martínez y Franco Olego.

En referencia a los jugadores que se fueron son un total de 12: el arquero Lisandro Mitre (emigró a All Boys); los defensores: Jonathan Gallardo, Rodrigo López Alba y Martín Pucheta. Los volantes Emmanuel Pío, Jerónimo Rodríguez e Israel Roldán (a Ciudad Bolívar). Y los delanteros Franco Pérez, Aldo Araujo, Sebastián Parera, Maximiliano Brito y Gonzalo González (Defensa y Justicia).

For Ever: se suma Mateo Maccari

El volante central rosarino llegó a For Ever. Se formó en Newell’s y viene de jugar en Agropecuario. Es el decimotercer refuerzo. Y llegarían tres jugadores más. El 2 vuelven los entrenamientos.

For Ever sumó su un nuevo refuerzo de cara a la Primera Nacional (PN). Se trata del volante central Mateo Maccari, que viene de jugar la PN en Agropecuario de Carlos Casares y que surgió futbolísticamente de Newell’s Old Boys de Rosario, donde llegó a jugar nueve partidos en la Liga Profesional.

Maccari tiene 21 años (este 29 de diciembre cumple 22) y es la decimotercera incorporación para el plantel que conduce Pablo Martel.

Asimismo, está todo arreglado de palabra con el delantero Joaquín Molina, que viene de jugar en Instituto de Córdoba. Molina tiene 31 años, nació en Rafaela y tiene una extensa trayectoria: jugó en Unión de Sunchales, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Atlanta y Tristán Suárez. En los próximos días llegará a Resistencia. Y la idea de la dirigencia es incorporar un zaguero central izquierdo y un volante-extremo izquierdo antes de retirarse del mercado de pases.

Los 13 refuerzos que llegaron al “Negro” son: el volante mixto Gonzalo Jaque (Almagro), el lateral izquierdo Facundo Medina (Acasusso), el mediocampista central Federico Boasso (Almagro), el zaguero Emir Faccioli (Defensores de Belgrano), el delantero Cristian Ibarra (San Martín de Formosa), el lateral derecho Mariano Puch (Flandria), el zaguero Gino Barbieri (Flandria), el volante nacido en China, Yiang Xiaobo, el lateral derecho Juan Galetto (Atlético Rafaela), el volante central Nicolás Juárez (Güemes), el lateral izquierdo Nicolás Abraham (Estudiantes de Río Cuarto) el centrodelantero Leonel Buter (Independiente Petrolero de Bolivia) y ahora el mediocampista central Mateo Maccari (Agropecuario).