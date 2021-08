Federal A: For Ever cerró la primera ronda con todo

Compartir

For Ever logró un gran triunfo ante Douglas Haig en Pergamino. Fue 1 a 0, con golazo de Cristian Ibarra. Así, el “Negro” completó la primera rueda de buena manera y se ilusiona con pelear.

For Ever jugó un partido inteligente y logró una importante victoria en Pergamino al vencer a Douglas Haig por 1 a 0, con tanto de Cristian Ibarra a los 12 de la primera mitad. Fue este sábado por la fecha 15 (última de la primera rueda) de la zona Norte del Federal “A” de fútbol.

El elenco de Cravero se acomodó en la tercera posición y visitará el domingo 8 a Las Parejas, en el comienzo de la segunda ronda. Fue un partido parejo, donde el dominio del balón fue para el local, pero el gol lo convirtió For Ever. Así, el “Negro” logró su segundo triunfo de manera consecutiva y llegó a los 24 puntos en el certamen.

DOUGLAS HAIG (0): Braian Beiró; Rodrigo Cháves, Pablo Moreyra, Brian Flores, Juan Manuel Fedorco y Rodrigo Torres; Alexis Bulgarelli, Genaro Bonello, Isaías Toscano y Esteban López; Tomás D’Angelo. DT: Gabriel Nasta.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Marcos Fissore, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Gol: 12PT Cristian Ibarra (FE).

Cambios: 13ST Nelson Martínez Llanos x Tomas D´Angelo (DH), 14ST Marcos Giménez x Gaspar Triverio (FE), 18ST Oscar Gómez x Gonzalo Alarcón (FE), 26ST Lucas Jofré x Cristian Ibarra (FE), Mauro Siergiejuk x Matías Romero (FE), 27ST Agustín Simaldone x Isaías Toscano (DH), Eugenio Grosso x Genaro Bonello (DH), 37ST Julián Dragi x Pablo Moreyra (DH).

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Borrego). Cuarto: Juan Nabbietti (Río Colorado). Estadio: Miguel Morales, de Douglas Haig.

