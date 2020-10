Federal A: For Ever empezó a entrenar de cara al nuevo torneo

Compartir

Puso primera For Ever. En principio estaba estipulado que el plantel comience a entrenar el lunes, pero el DT Daniel Cravero creyó atinado iniciar los trabajos este sábado por la mañana en el predio de San Diego teniendo en cuenta que la gran mayoría del plantel ya estaba en Resistencia y a disposición del cuerpo técnico.

El martes, a las 19, será la reunión virtual entre los presidentes del torneo Federal “A” de fútbol y los dirigentes más importantes del Consejo Federal de AFA donde se estima que podría definirse tanto el formato como la fecha de inicio del certamen. Lo cierto es que For Ever, sea el formato que sea, tendrá chances de pelear por ascender tras haber terminado entre los tres primeros en el momento del “parate” por la pandemia en marzo.

Los trabajos de este sábado, tal cual marca el protocolo, fueron por turnos. Estuvo la gran mayoría del plantel, inclusive Ramiro Alderete y César More que fueron los dos últimos refuerzos del equipo. Se dividieron en grupos de seis jugadores en el amplio predio de San Diego. El único que no pudo estar fue Oscar “Gomito” Gómez, que como reside en Corrientes todavía no pudo lograr la certificación para pasar por el puente General Belgrano.

For Ever sumó 10 refuerzos en este receso y la idea de Cravero es poder incorporar un volante derecho ofensivo antes de bajarse del mercado de pases.

El plantel

-Arqueros: Gastón Canuto, Leandro Ledesma y Alejandro Dianda.

-Defensores: Humberto Vega, Ramiro Alderete (refuerzo), Marcos Fissore, David Valdez (refuerzo), Rodrigo Lechner, Claudio Verino, Alan Giménez (refuerzo), Jonathan Medina y César More (refuerzo).

-Volantes: Juan Pablo Varona (refuerzo), Oscar Gómez, Emmanuel Giménez (refuerzo), Claudio Santa Cruz, Emanuel Díaz (refuerzo), Ricardo Villar (refuerzo), Renzo Riquelme (refuerzo) y Ignacio Ruano.

-Delanteros: Diego Magno, Julio Cáceres, Matías Romero y Leonardo Valdez (refuerzo).

-Cuerpo técnico: DT: Daniel Cravero. Ayudantes de campo: Claudio Spontón y Miguel “Manzanita” Benítez. Preparadores físicos: Gastón Pigliacampo y Carlos Leiva. Entrenador de arqueros: Marcelo Carrasco. Kinesiólogo: Pablo Castillo. Doctor: Alejandro Córdoba.