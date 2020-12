Federal A: For Ever perdió ante Central Norte en Salta

Compartir

Linkedin Print

For Ever mostró una imagen muy floja y cayó 2 a 1 en su visita a Salta en el inicio de la competencia ante Central Norte. Los goles del local fueron convertidos por Luciano Herrera y Martín Bravo, sobre el cierre descontó Emanuel Giménez para el “negro”.

En el marco de la segunda fecha del Federal “A” de fútbol (zona Norte Clasificatoria), For Ever no pudo mostrar una buena versión, jugó mal y sufrió errores en la última línea, no tuvo juego colectivo y deberá mejorar mucho si quiere tener aspiraciones de ascenso. El domingo (18.45) recibirá a Defensores de Pronunciamiento y tendrá que levantar su rendimiento si no quiere comenzar a despedirse del certamen.

El partido

Parejo el encuentro en el inicio, For Ever intentó romper por presión con Oscar Gómez y con la línea de fondo adelantada para defender mano a mano. Los salteños jugaban con Bravo más retrasado y con Herrera y Chavarría bien abiertos.

En la primera del partido, Vega cerró para el medio y Bravo aprovechó para cedérsela a Herrera que sacó una volea preciosa para cruzarla y establecer el 1 a 0.

El segundo llegó sobre los 21 y de penal, un horror en el fondo de Alan Giménez obligó a Oscar Gómez a hacerle penal a Bravo, que cambió la pena máxima por gol y amplió diferencias.

El “negro” tuvo una displicencia que sorprendía y el conjunto salteño aprovechó haciéndose dueño del juego y estando cerca del tercero.

For Ever sintió el golpe y fue un concierto de errores individuales, desconcentraciones increíbles, no tuvo solidez y tampoco mostró creatividad para preocupar a Cavallotti, la primera parte fue muy discreta y la falta de fútbol fue alarmante en el equipo de Cravero que se fue al descanso perdiendo por 2 a 0.

En el complemento la historia no cambió para For Ever, Central Norte se enamoró del resultado y el partido fue malo. El conjunto de Cravero no tuvo ideas, no mostró carácter y de a poquito se fue quedando.

El equipo salteño hizo todo muy despacio, no quiso tener protagonismo y cedió la pelota, aunque continuó preocupando a la visita con pelotazos largos que complicaron siempre.

En los últimos minutos, el “negro” empezó a empujar, sin muchas ideas pero con centros al área salteña, prácticamente no generó peligro, hasta los 36´ que apareció un cabezazo cruzado al gol de Emmanuel Giménez que le puso incertidumbre al resultado final.

Estuvieron cerca Cáceres y Ruano, pero no tuvieron efectividad y For Ever terminó perdiendo 2 a 1 ante un Central Norte que fue sólido y con poquito se llevó los 3 puntos.

For Ever tuvo un flojo desempeño, perdió a Ledesma y deberá atajar Leguiza ante Defensores de Pronunciamiento, además Cravero deberá analizar seriamente el desempeño de sus dirigidos porque no mostró una buena versión en el inicio de la competencia y en la próxima fecha recibe al puntero.

Sarmiento perdió en Entre Rios

Sarmiento perdió 2 a 0 ante Defensores de Pronunciamiento, en el duelo de la segunda fecha, de la zona clasificatoria Norte del Torneo Federal “A”. Los goles los convirtió el delantero Tomás D’Angelo, a los 35 y 45 minutos respectivamente, del segundo tiempo. Dura e inesperada derrota del “Decano”, que ahora recibirá el domingo a Douglas Haig de Pergamino, desde las 20:45.

Compartir

Linkedin Print