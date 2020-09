Federal A: For Ever sumó al zaguero Alan Giménez

Compartir

For Ever sumó este viernes por la tarde a Alan Giménez, el zaguero central izquierdo que proviene de Güemes de Santiago del Estero y que firmó su vínculo con el “negro” de cara a un Federal “A” del cual todavía no hay precisiones respecto de su formato, inicio de prácticas y fecha de arranque de la competencia.

Giménez nació en Tortuguitas (provincia de Buenos Aires) y tiene 27 años. Jugó en Defensores de Belgrano (Núñez) y Flandria. Y su último paso fue por Güemes, que terminó como líder antes del parate de la competencia (dos puntos por encima de Sarmiento y tres unidades arriba de For Ever).

Así, For Ever completó los cuatro zagueros centrales que quería el DT Daniel Cravero: se quedaron Rodrigo Lechner y Claudio Verino y llegaron David Valdez y ahora Giménez. Y también está en el plantel Marcos Fissore, que puede jugar tanto en la “cueva” como en el lateral derecho.

Giménez es el octavo refuerzo tras los arribos del zaguero central David Valdez (llegó desde Mitre de Santiago), el volante central Emmanuel Giménez (Estudiantes de San Luis), los volantes ofensivos Ricardo Villar (Douglas Haig de Pergamino), Juan Pablo Varona (Juventud Unida Universitario de San Luis), Emanuel Díaz (Estudiantes de San Luis) y Renzo Riquelme (Sol de América); y el delantero Leonardo Valdez (Huracán de Comodoro Rivadavia).

Cravero quiere un lateral izquierdo (está todo arreglado de palabra con César More pero tiene que desvincularse de Douglas Haig) y un volante ofensivo o media punta antes de bajarse del mercado.