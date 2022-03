Federal A: hay días, horarios y árbitros para la 1° fecha

Compartir

En la jornada del domingo desde las 16.30 horas y en San Nicolás, se dará el regreso de San Martín a la competencia del Federal A. Será frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Programa de partidos Zona Norte.

Sábado 26:

19:30 hs Sarmiento (Rcia) vs Unión (Sunchales) / Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Domingo 27:

15:15 hs Douglas Haig vs Pronunciamiento / Árbitro: Jonatan Correa (Córdoba)

15:30 hs Juventud Unida vs Crucero del Norte / Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

16:30 hs Defensores Belgrano (VR) vs San Martin (Fsa) / Árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución)

16:30 hs Boca Unidos vs Juventud Antoniana / Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López (Todos de Resistencia).

16:30 hs Racing (Cba) vs Atlético Paraná / Árbitro: Pablo Núñez (San Juan)

17:00 hs Gimnasia (CdU) vs Sportivo Las Parejas / Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero)

21:00 hs Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro (Salta) / Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Libre: Central Norte de Salta

Los refuerzos del

primer rival de La Franja

Defensores continúa con el armado de su plantel en los pocos días que aun restan para el arranque del campeonato.

El último en sumarse es Lucas Catramado, volante por izquierda de 23 años. El jugador rosarino tendrá su primera experiencia en la categoría ya que anteriormente jugó para Central Córdoba de Rosario en la Primera C, Alajuelense de Costa Rica y Rosario Central, equipo del cual surgió. Dada a conocer esta noticia, desde Villa Ramallo aún se desconoce si se retirarán del mercado de pases o si estará latente el arribo de algún otro futbolista.

El nuevo DT del Elefante, Diego Yaworski, ya cuenta con varias caras nuevas en su plantel, 12 en total: Franco Stella (Racing de Olavarría), Lucas Jofré (Chaco For Ever), Miguel Angel Pabón (Camioneros), Matías Cabral (El Porvenir), César Cocchi (Dep. Madryn), Juan Cruz Nadal (Mitre SdE), Axel Perez (Gimnasia LP), Erik Mendoza (Gimnasia LP), Federico Gay (Cañuelas), Román Monzón (Argentinos Juniors), Jorge Matías Jaime (Gimnasia Jujuy) y el propio Catramado.

