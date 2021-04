Federal A: hay programa de partidos para la cuarta fecha

Compartir

Los chaqueños jugarán el domingo. For Ever visitará a Gimnasia y Tiro (15.45) con el rosarino Macheroni como juez principal. Y Sarmiento recibirá a las 16 a Central Norte de Salta con el santiagueño Rivero impartiendo justicia.

TODA LA 4ª FECHA

Domingo 02-05

-A las 15.30, “Depro” – Unión de Sunchales. Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Hugo Fleitas (rosario). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario).

-A las 15.30, Juv. Unida de Gualeguaychú – Racing de Córdoba. Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya (terna de Santa Fe). Cuarto: Rodrigo Lezcano Garcilano (Paraná).

-A las 15.45, Gimnasia y Tiro de Salta – For Ever. Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Lucas Cavallero (Villa Constitución). Cuarto: Mauricio Martín (Tucumán).

-A las 16, Sp. Las Parejas – Douglas Haig de Pergamino. Árbitro: Santiago Folmer (Victoria). Asistentes: Daniel Zamora (Paraná) y Leonel Suárez (San Antonio de Areco). Cuarto: Alejo Cid (Pergamino).

-A las 16, Sarmiento – Central Norte de Salta. Árbitro: Rodrigo Rivero. Asistentes: Williams Abdala y Luis Ortiz (terna de Sgo. del Estero). Cuarto: Sergio Pérez (Corrientes).

-A las 16, Boca Unidos de Ctes. – Gimnasia de Conc. del Uruguay. Árbitro: Fernando Brillada. Asistentes: Rodrigo López y Mariana Duré. Cuarta: María Ríos (todos de Resistencia).

-A las 16, Sp. Belgrano de San Francisco – Crucero de Garupá. Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Jorge Sayago y Emilio Maguna. Cuarto: Néstor Cáceres (todos de Sgo. del Estero).

-Libre: Defensores de Villa Ramallo.

POSICIONES: For Ever 7, Defensores (VR) 7, Racing (C) 7, Gimnasia (CdU) 6 (a), Crucero 6, Gimnasia y Tiro (S) 5, Sp. Belgrano (SF) 5, Central Norte (S) 3, Boca Unidos 2, Unión (S) 2, “Depro” 1 (a), Juv. Unida (G) 1, Sarmiento (R) 1, Sp. Las Parejas 1 y Douglas Haig 0 (a).

-(a) Ya quedó libre.

